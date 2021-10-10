Pakistanlı ünlü nükleer fizikçi Abdul Kadir Han hayatını kaybetti

Bugün 85 yaşında hayatını kaybeden Dr. Abdul Kadir Han, "Pakistan'ın nükleer silah teknolojisinin babası" olarak anılıyordu.



Han, 1 Nisan 1936'da İngiliz Hindistanı'nın Bhopal şehrinde doğdu. Hindistan ile Pakistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmasının ardından ailesi ile 1952’de Pakistan'a göç etti.



Karaçi Üniversitesi Metalürji Bölümünden 1960’ta mezun olan Han, bu tarihten sonra yüksek eğitimine Batı Almanya ve Hollanda’da devam etti.



Han, 1972’de Belçika’daki Katolik Üniversitesinden Metalürji Mühendisliği dalında doktora derecesini elde etti.



URENCO'DA İŞE GİRMESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU



Uranyum zenginleştirmeyi araştırmak ve geliştirmek üzere İngiltere, Almanya ve Hollanda ortaklığında oluşturulan URENCO nükleer konsorsiyumunda 1972’de çalışmaya başlayan Han, burada elde ettiği başarılı çalışmalarla tesisin en önemli alanlarına ve gizli belgelerine erişim iznine sahip oldu.



Han, 1974'te Hindistan'ın nükleer denemesini gerçekleştirmesinin ardından dönemin Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Butto’ya Pakistan’ın nükleer silah programı çalışmalarına katılmayı teklif etti.



Bir süre sonra bu teklifin kabul edilmesinin ardından ülkesine dönen Han, 1976’da Pakistan Atom Enerjisi Komisyonunun (PAEC) üyesi oldu. Aynı yıl Han, "Han Araştırma Laboratuvarı"nı kurdu.



Pakistan 1998'de nükleer denemesini gerçekleştirdi

Bu tarihten sonra Han, çalışmalarını Pakistan'da yürüttü. Hindistan'ın 1998’de ikinci nükleer denemesinin ardından Pakistan da ilk nükleer testini yaptı.



Han, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki nükleer silah rekabetinde Pakistan'ın bu konudaki kilit isimlerinden oldu.



NÜKLEER TEKNOLOJİYİ "ÇALMAKLA" SUÇLANDI



Han, Hollanda'dan ülkesine dönmesinin ardından 1979'da "uranyum zenginleştirme teknolojisini çalmakla" suçlandı.



Pakistan’ın URENCO'ya ait nükleer teknoloji bilgilerine Han aracılığıyla erişim sağladığı iddiasıyla Hollanda hükümeti, Han hakkında soruşturma başlattı. 1985’te yerel bir Hollanda mahkemesi Han’ı gıyabında 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu kararı temyize götüren Han, bir süre sonra bu suçlamadan aklandı.



İRAN, KUZEY KORE VE LİBYA'YA NÜKLEER BİLGİ SIZDIRMA İDDİALARI



Han, 1990’larda ABD tarafından nükleer savaş başlığı taşıyabilen füzeler karşılığında Kuzey Kore'ye son derece hassas nükleer teknoloji satmakla suçlandı. Han'ın daha sonra benzer şekilde İran ve Libya'ya da nükleer sır sattığı iddia edildi.



Eski Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Pervez Müşerref yönetiminde 2001'de Bilim ve Teknoloji Danışmanı olarak hizmet vermeye başladı.



ABD tarafından 2003’te Pakistan’a nükleer teknolojinin yayılımında Han'ın rolüne yönelik kanıtlar gönderildi.



Bunun üzerine Müşerref'in görevine Ocak 2004’te son verdiği Han gözaltına alındı.



Aktivistler, ev hapsinde tutulduğu sırada Abdul Kadir Han'ın bir fotoğrafını tutarken Başbakan Pervez Müşerref'in büstünü yakıyorlar

HAN, 2004 İLE 2009 ARASINDA EV HAPSİNDE KALDI



Han 4 Şubat 2004’te, İran'a 1989-1991’de, Kuzey Kore ve Libya’ya da 1991-1997’de nükleer teknoloji transfer ettiği itirafında bulundu. Bu itiraftan 1 gün sonra Müşerref, Han’ı affettiğini duyurdu. Bununla birlikte Han, 2009'a kadar ev hapsinde kaldı. Bu tarihte ise Han, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Han, daha sonra yaptığı açıklamalarda, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamaları geri çekerek, Müşerref tarafından bu açıklamaları yapmaya zorlandığını öne sürdü.



Ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından gözlerden uzak bir hayat süren Han, 10 Ekim 2021'de kötüleşen sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 85 yaşında yaşamını yitiren Han, aralarında 2 Pakistan devlet madalyası olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Han'ın yayımlanan 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.