Palme suikastı soruşturmasının akıbeti 5 ay içinde belli olacak

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Palme suikastı dosyasının Başsavcısı Krister Petersson, soruşturmanın akıbetinin 5 ay içinde belli olacağını söyledi. Dava üzerinde çok çalıştıklarını ve olayın çözülmesi için iyimser olduğunu aktaran Petersson, ''Elimizde ipuçları var. Çözüme yaklaştık. Ya bir kişinin 5 ay içinde şüpheli olarak yargılanmasına başlanacak ya da soruşturma kapanacak. Soruşturmayı 3 sene önce ben devraldım. Soruşturma üzerinde çok çalıştık çok zaman geçirdik, çözüme yaklaştık. İyi bir sonuç çıkacağını tahmin ediyorum'' ifadelerini kullandı.



Sosyal Demokrat lider Palme, 28 Şubat 1986'da başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı. Gece, karısı Lisbet Palme ile sinemadan çıkarken vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti.



Saldırıda Lisbet Palme de yaralanmıştı.

