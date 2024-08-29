Palyaço balıkları kendi türüne karşı saldırgan davranıyor!

Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, palyaço balıklarının kendi türlerine karşı saldırgan davrandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bilim insanları, sıradan palyaço balığının akranlarını tanımasına yardımcı olan şeyin sadece dikey çizgilerin varlığı değil, aynı zamanda sayıları olduğunu keşfetti.

Palyaço balıkları kendi türüne karşı saldırgan davranıyor!

'da bulunan Okinawa ve Teknoloji Enstitüsü'nde araştırmacılar, palyaço balıklarının kendi türlerine karşı saldırgan davrandığı ortaya çıkardı.

Japon bilim insanları Latince adı amphiprion ocellaris olan palyaço balığı türünü inceledi.

Çalışma kapsamında, daha önce farklı palyaço balığı türleriyle karşılaşmamış genç palyaço balıklar özel olarak tasarlanmış bir su tankına yerleştirildi.

Tankta hem amphiprion ocellaris türü hem de diğer palyaço balığı türlerinin örnekleri bulunuyordu.

Araştırma sonucunda, beyaz dikey çizgilere sahip palyaço balıklarının, kendi türlerinden olan balıklara karşı daha agresif bir tutum sergilediği ortaya çıktı.

ÇİZGİLERİ SAYARAK AYIRT EDİYORLAR

Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Kina Hayaşi, amphiprion ocellaris balıklarının diğer palyaço balıklarının üzerindeki çizgileri sayarak, bu balıkların aynı türden olup olmadığını ayırt edebildiklerini belirtti.

Bu balıklar, çizgisi olmayan ya da yalnızca tek çizgiye sahip diğer palyaço balıklarına karşı benzer bir saldırganlık göstermedi.

Hayaşi, "Bu deney, beyaz dikey çizgilerin, palyaço balıkları arasında tür ayrımını yapmada ve davranışsal tepkilerde önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

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