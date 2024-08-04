Panama Devlet Başkanı Venezuela'da muhalefetin adayını tanıdı

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçiminde yarışan muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdıklarını duyurdu.

Panama Devlet Başkanı Venezuela'da muhalefetin adayını tanıdı

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Mulino, Gonzalez'i, 'daki seçimin meşru kazananı olarak gördüklerini belirtti.

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu X'ten etiketleyen Mulino, ", Edmundo Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıyor. Demokrasinin temeli olan halkın iradesini savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino da 2 Ağustos'ta muhalefetin adayı Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdıklarını belirtmişti.

Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas , yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

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