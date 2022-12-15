Panama Kanalı’nda yangın: Geçişler durduruldu

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan Panama Kanalı’nın Miraflores kapaklarının üst odasındaki makine dairesi tünellerinden birinde yangın çıktı.

Panama Kanalı Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik önlemi olarak kanalın Miraflores kapağından gemi geçişinin geçici olarak durdurulduğu bildirilerek, Panama Kanalı İtfaiyesi’nin yangına müdahale ettiği ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kanaldaki diğer kapakların ulaşıma kapatılmadığı ve şu anda sorunsuz bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Panama Kanalı'nda üç set kapak bulunuyor ve Miraflores kapağından yalnızca küçük tekneler geçiş yapıyor. Panama Kanalı, 170 ülkedeki bin 920 limana ulaşan 180 deniz yolunu birbirine bağlıyor. Resmi verilere göre, 2021 yılında dünyadaki ticari seferlerin yüzde 2,4’ü Panama Kanalı’ndan geçti.