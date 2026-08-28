Panama Kanalı'ndan geçmek için rekor ücret ödedi

El Nino'nun yol açtığı şiddetli kuraklık Panama Kanalı'ndaki su seviyelerini düşürürken, kritik deniz yolundan geçiş için ödenen ücretlerde rekor kırıldı.

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan G. Spirit adlı tanker , Panama Kanalı'ndan öncelikli geçiş yapabilmek için 5,3 milyon dolar ödedi.

Panama Kanalı İdaresi Başkan Yardımcısı Ilya Espino de Marotta, AFP'ye yaptığı açıklamada bunun öncelikli geçiş için şimdiye kadar ödenen en yüksek tutar olduğunu belirtti.

Güney Koreli şirketin tankeri, kanal yönetiminin El Nino nedeniyle günlük gemi geçişlerini azaltmasından iki gün önce, 1 Eylül'de kanaldan geçecek.

NORMALDE 55 BİN DOLAR CİVARINDAYDI

Panama Kanalı'nı kullanacak gemiler geçişlerini genellikle uzun süre önceden rezerve ediyor. Rezervasyonu bulunmayan gemiler ise geçiş için ortalama beş gün beklemek zorunda kalıyor.

Ancak kanal yönetimi, son dakika geçişleri için açık artırma sistemi uyguluyor. Şirketler bu sistem üzerinden daha yüksek ücret ödeyerek bekleme sırasını atlayabiliyor.

Panama Kanalı İdaresi'ne göre Ekim 2025 ile Şubat 2026 arasında açık artırmalarda ödenen ortalama tutar yaklaşık 55 bin dolar seviyesindeydi.

Nisan ayında ise LNG taşıyan bir gemi, sırayı atlayarak kanaldan geçmek için 4 milyon dolar ödemişti. Orta Doğu'daki savaşın kritik yüklerin taşınmasına yönelik talebi artırması, bu yüksek ücretin nedenlerinden biri olmuştu.

G. Spirit'in 5,3 milyon dolarlık ödemesi ise bu rakamı da geride bıraktı.

EL NINO SU SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜ

Panama, El Nino'nun etkileri nedeniyle salı günü acil durum ilan eden son Orta Amerika ülkesi oldu. Bölgede yaşanan şiddetli kuraklık, Panama Kanalı'nın çalışması için kritik öneme sahip su kaynaklarının azalmasına yol açtı.

Orta ve doğu ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle ortaya çıkan El Nino, dünya genelinde yağış ve rüzgar düzenlerini değiştirerek aşırı hava olaylarını tetikleyebiliyor.

GÜNLÜK GEÇİŞ SAYISI AZALTILACAK

Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 5'inin geçtiği Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle gemi trafiğine yeni kısıtlamalar getirilecek.

Kanal yönetimi, günlük geçiş sayısını 3 Eylül'den itibaren 36'dan 34'e indirecek. Bu sayı eylül ayının ilerleyen günlerinde 32'ye kadar düşürülecek.

Kısıtlamaların yaklaşmasıyla birlikte gemilerin uzun bekleme sürelerinden kaçınma çabası, dünyanın en önemli ticaret yollarından birinde öncelikli geçişin bedelini milyonlarca dolara çıkardı.