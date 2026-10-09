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Panama'da 7,6 büyüklüğünde deprem. Tsunami alarmı verildi

09.10.2026 21:17

Son Güncelleme: 09.10.2026 21:19

Panama'da 7,6 büyüklüğünde deprem. Tsunami alarmı verildi
NTV

Tsunami alarmı verildi.

AA
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Orta Amerika ülkesi Panama'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

İlk paylaşımlarda depremin büyüklüğü 8 olarak belirtilirken, daha sonra 7,6'ya revize edildi.

 

Sarsıntının komşu ülkeler Kolombiya ve Kosta Rika'da da hissedildiği belirtildi.

 

Depremin ardından Panama ve Kolombiya kıyıları için tsunami alarmı verildiği, uyarının daha sonra Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'yı da kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı.