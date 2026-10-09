Panama'da 7,6 büyüklüğünde deprem. Tsunami alarmı verildi

Orta Amerika ülkesi Panama 'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk paylaşımlarda depremin büyüklüğü 8 olarak belirtilirken, daha sonra 7,6'ya revize edildi.

Sarsıntının komşu ülkeler Kolombiya ve Kosta Rika'da da hissedildiği belirtildi.

Depremin ardından Panama ve Kolombiya kıyıları için tsunami alarmı verildiği, uyarının daha sonra Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'yı da kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı.