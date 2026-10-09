Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem. Tsunami alarmı verildi

Orta Amerika ülkesi Panama 'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem , ülke genelinde büyük paniğe neden oldu. Çok sayıda evin hasar gördüğü deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, uçuşlar ve toplu taşıma seferleri durduruldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yerin 12,6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Kurum, depremde can kayıplarının yaşanmış olabileceği uyarısında bulundu.

Şiddetli sarsıntının ardından 12'den fazla artçı deprem kaydedilirken, televizyon görüntülerinde çok sayıda kişinin panik içinde sokaklara çıktığı görüldü.

"EVİMİZİN ÜZERİMİZE ÇÖKMESİNDEN KORKUYORUZ"

Depremin merkez üssüne yakın Herrera eyaletinin Las Minas bölgesinde yaşayan 74 yaşındaki Ricardo Brown, çok sayıda evin hasar gördüğünü belirtti.

Brown, "Korkuyoruz. Burada sadece ikimiz, iki yaşlı insan yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar oluştu ve üzerimize çökmesinden korkuyoruz." dedi.

Başkent Panama City'de de sarsıntı güçlü biçimde hissedildi. Bazı bölge sakinleri depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğünü belirtirken, diğer bölgelerde sarsıntının daha uzun hissedilmiş olabileceği ifade edildi.

ALTI EYALETTE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Elektrik dağıtım şirketi Naturgy, deprem nedeniyle altı eyalette elektrik kesintileri meydana geldiğini açıkladı.

Bölgenin önemli hava ulaşım merkezlerinden Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Başkentte metro seferlerine ara verilirken, olası yapısal hasar endişesiyle çok sayıda iş yerinde çalışanlar erken saatlerde tahliye edildi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Panama genelinde okullarda eğitime ara verildiği, öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle evlerine gönderildiği bildirildi.

BAZI BİNALAR ÇÖKTÜ

Depremin merkez üssünün, Pasifik kıyılarına yakın Herrera eyaletindeki seyrek nüfuslu La Pitaloza yerleşimi yakınlarında olduğu açıklandı.

Reuters tarafından doğrulanan sosyal medya görüntülerinde, başkent ile depremin merkez üssü arasında bulunan Penonome kentinde bir kilisenin hasar gördüğü ve çevresindeki bazı binaların çöktüğü görüldü.

Panama Sivil Koruma Kurumu Başkanı Omar Smith, Herrera eyaletinin başkenti Chitre ile Los Santos eyaletinin kıyı kesimlerinden de hasar ihbarları aldıklarını bildirdi.

Sarsıntı, komşu Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de de hissedildi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ SONA ERDİ

Depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, daha sonra yayımladığı açıklamada Panama açıklarındaki depremden kaynaklanan tsunami tehdidinin sona erdiğini ve yeni bir tehlikenin bulunmadığını duyurdu.

PANAMA KANALI'NDA FAALİYETLER SÜRÜYOR

Küresel ticaretin en önemli geçiş noktalarından Panama Kanalı'nın depremden etkilenmediği ve faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğü açıklandı.

Depremin merkez üssüne yaklaşık 203 kilometre uzaklıktaki kanalda, dökme yük gemileri, tankerler ve konteyner gemilerinden oluşan yaklaşık 90 geminin geçiş veya liman işlemleri için beklediği bildirildi.

EKONOMİK KAYIP MİLLİ GELİRİN YÜZDE 10'UNA ULAŞABİLİR

USGS'nin ilk değerlendirmesine göre depremin yol açabileceği ekonomik kayıpların Panama'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1 ila 10'u arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Panama Yer Bilimleri Enstitüsü Direktörü Nestor Luque, depremin Azuero-Sona Fay Sistemi'nde uzun süredir biriken gerilimin boşalması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Luque, sismik dalgaların ülke geneline yayıldığını ve bu nedenle sarsıntının Panama'nın hemen her bölgesinde hissedildiğini belirtti.

Büyük depremlerin nispeten nadir görüldüğü Panama'da, gelecek pazartesi günü ülkenin afetlere müdahale kapasitesini test etmek amacıyla ulusal tahliye tatbikatı yapılması planlanıyordu.