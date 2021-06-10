Pandemi etkisi: Çocuk işçi sayısı 20 yıl sonra arttı

Okullar kapandı, ekonomik sıkınıtlar arttı. Ulusal bütçeler daraldı. Yoksul aileler zorlu bir seçimle karşı karşıya kaldı. Geçinebilmek için çocuklarını çalıştırmaktan başka çareleri kalmadı.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'ten küresel salgında çocuk işçilerin sayısı arttı uyarısı geldi.



UNICEF ile Uluslararası Çalışma Örgütü her dört yılda bir çocuk işçiliğiyle ilgili rapor hazırlıyor.



Son hazırlanan rapora göre dünyadaki çocuk işçilerin sayısı 160 milyona yükseldi.



2020 başında kaydedilen bu sayı 4 yıl öncesine göre 8 milyon 400 binlik bir artışa işaret ediyor.



Veriler dünya genelinde her 10 çocuktan birinin çalışmak zorunda kaldığını gösteriyor



Pandemi tabloyu daha da kötüleştirdi. Önlem alınmaması halinde, 2 yılda çocuk işçilerin sayısının 50 milyon daha artacağı uyarısı yapılıyor



Madencilik gibi ağır işlerde çalışan ve bu nedenle gelişimleri olumsuz etkilenen çocukların sayısı da hızlı bir artışta.



UNICEF raporuna göre bu işlerde çalışan çocukların sayısı 6,5 milyon artarak 79 milyona ulaştı.



En büyük artış ise Sahra altı Afrika'da.



Bölgedeki çocuk işçi sayısı, yaklaşık 16 milyon 600 bin artış gösterdi.



5 ila 17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık dörtte biri işçi olarak çalışıyor.

