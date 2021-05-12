Pandemide harcanmayan paralar, banka mevduatlarını artırdı

Derya Özcan - NTV Atina

Pandemi Yunanistan'da aylardır devam eden kısıtlamalara yol açıp esnafı ve çalışanları endişeye sevkederken istatistikler beklenmedik haberler de veriyor.



Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre Şubat 2020'de 25,95 milyar euro olan kurumsal mevduatlar Mart 2021'de 36,42 milyar euroya ulaştı. Aynı dönem bireysel mevduatlar ise 116,26 milyar eurodan 128,32 milyar euroya çıktı.

Benzer artışın diğer gelişmiş ülkelerde de olduğuna dikkat çekilirken, artışın sebebi olarak pandemi dönemindeki kısıtlamalar gösteriliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması, lokanta, kafe ve barların kapalı olması, işletmelerin sadece online satış yapması nedeniyle tüketimin azalması, şehirlerarası seyahat engelleri nedeniyle tatil, ulaşım gibi masrafların asgariye inmesi geliri sabit olanlar için birikim anlamına geldi. Mevduatlarda toplam 22,5 milyar euroluk artış yaşandı.

EKONOMİYİ CANLANDIRMASI BEKLENİYOR

Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte bu mevduatların tüketime yönelerek ekonomiyi canlandırma beklentisi bulunuyor. Özellikle bankaların daha rahat kredi temin edebileceği öngörüsü ile emlak sektöründe de bir hareketlenme öngörülüyor.

Uzmanlar pandemi süresince dünya toplam tüketimde 5 trilyon dolarlık bir azalma olduğuna dikkat çekiyor.