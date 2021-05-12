Pandemide harcanmayan paralar, banka mevduatlarını artırdı

Geçtiğimiz günlerde corona virüs ile mücadele kapsamında karantina tedbirlerini gevşeterek kafe ve restoranları açan Yunanistan’da halkın pandemi kısıtlamaları nedeniyle tasarruflarını artırdığı açıklandı. Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre Şubat 2020'den Mart 2021'e kadar kurumsal mevduatların yaklaşık 11 milyar euro arttığı bildirilirken bireysel mevduatlar da yaklaşık 12 milyar euro artış gösterdi.

NTV 12.05.2021 - 12:19

Pandemide harcanmayan paralar, banka mevduatlarını artırdı

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Derya Özcan - NTV Atina

Pandemi Yunanistan'da aylardır devam eden kısıtlamalara yol açıp esnafı ve çalışanları endişeye sevkederken istatistikler beklenmedik haberler de veriyor.

Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre Şubat 2020'de 25,95 milyar euro olan kurumsal mevduatlar Mart 2021'de 36,42 milyar euroya ulaştı. Aynı dönem bireysel mevduatlar ise 116,26 milyar eurodan 128,32 milyar euroya çıktı.

Benzer artışın diğer gelişmiş ülkelerde de olduğuna dikkat çekilirken, artışın sebebi olarak pandemi dönemindeki kısıtlamalar gösteriliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması, lokanta, kafe ve barların kapalı olması, işletmelerin sadece online satış yapması nedeniyle tüketimin azalması, şehirlerarası seyahat engelleri nedeniyle tatil, ulaşım gibi masrafların asgariye inmesi geliri sabit olanlar için birikim anlamına geldi. Mevduatlarda toplam 22,5 milyar euroluk artış yaşandı.

EKONOMİYİ CANLANDIRMASI BEKLENİYOR

Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte bu mevduatların tüketime yönelerek ekonomiyi canlandırma beklentisi bulunuyor. Özellikle bankaların daha rahat kredi temin edebileceği öngörüsü ile emlak sektöründe de bir hareketlenme öngörülüyor.

Uzmanlar pandemi süresince dünya toplam tüketimde 5 trilyon dolarlık bir azalma olduğuna dikkat çekiyor.

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