Pandemide yurt dışına seyahat: Peki nasıl?

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde 1 milyar 500 milyon dozun üzerinde Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye'de ise 27 milyondan fazla doz uygulandı. Ancak aşının etkinliği için gerekli iki doz aşılaması tamamlananların sayısı 11 milyon 500 binin üzerinde, bu da nüfusun yaklaşık yüzde 14'ü demek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise 200 milyondan fazla doz aşı yapıldı. AB'de hedef, Temmuz ayına kadar AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamak. Şu an için her iki dozu yapılanların oranı yüzde 16 civarında. Bir taraftan aşılama oranları artarken diğer taraftan da seyahatlerde uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş esnetilmeye başlanıyor.

Türkiye'de turizm sezonunun başlamasıyla yabancı turistlerin ülkeye girişiyle ilgili yeni düzenlemeler devreye alındı. Peki Türkiye'ye girişlerde ve yeni dönemde Türkiye'den seyahatlerde yolcuları ne gibi değişiklikler bekliyor?



TÜRKİYE'DE AŞISI TAMAMLANANLARA 'AŞI KİMLİĞİ'



Aşılamalarla birlikte başlayan aşı belgesi tartışmalarıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar çalışmalar yürütüyor. Türkiye de bu konuda "Aşı Kimliği" uygulamasını geliştirdi. Her iki doz aşısını tamamlayanlar, Hayat Eve Sığar (HES) veya e-nabız sistemi üzerinden bu kartı kare kod eklenmiş bir şekilde alabiliyor. Türkçe ve İngilizce bilgilerin yazılı olduğu kimliğin üzerinde kişisel bilgilerin yanı sıra eklenmesi halinde pasaport numarası, aşının adı ve tarihi de yer alıyor. Kimlik üzerindeki kare kod ile Sağlık Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden doğrulama işlemi yapılabiliyor.

MACARİSTAN VE SIRBİSTAN'LA AŞI OLANLARA KAPILAR AÇILDI



Türkiye, Macaristan ve Sırbistan ile yaptığı anlaşma ile aşıları tamamlanan vatandaşlar için karşılıklı olarak sınırları açma kararı aldı. 17 Mayıs'ta başlayan uygulamada, Macaristan için yapılacak vize başvurularında "Aşı Kimliği" talep ediliyor.



Bu belge ile karantina ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Bu kapsam dışında kalan yolcular için ise 10 gün süreyle tıbbi tarama ve karantina uygulanıyor. Sadece turistik ve aile-arkadaş ziyareti amacıyla yapılabilecek olan vize başvurularında BioNTech ve Sinovac aşıları kabul edilebiliyor. Vize başvurusunda ayrıca otel ve uçak biletinin ise satın alınmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ancak alınacak vize sadece Macaristan'ı kapsıyor ve diğer Schengen ülkelerine giriş yapılamıyor. Türk vatandaşlarının seyahat edebildiği bir diğer ülke ise Sırbistan, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Covid-19 aşı sertifikalarına sahip olan yolcular, ayrıca PCR testi ibrazı veya karantina uygulamasına tabi olmadan her iki ülkeye karşılıklı giriş yapabiliyor.



AB'DE KAPILARINI AÇIYOR



AB, corona virüsün dünyaya yayılmasının ardından geçen yıl Mart ayında sınırlarını kapatmıştı. Avrupa Parlamentosu ile AB ülkeleri Perşembe günü ortak bir aşı belgesi hazırlanması konusunda anlaştı. Buna göre AB aşı belgelerinin Haziran ayı sonuna kadar, aşılama işlemleri tamamlanmış veya enfeksiyon geçirip de yeniden sağlığına kavuşmuş Birlik vatandaşlarına teslim edilmesi planlanıyor.



Böylece aşı kimliği almaya hak kazanan AB üyesi ülkelerin vatandaşları Birlik içinde yaz tatilini geçirebilecek. AB geçtiğimiz günlerde, aşılaması tamamlanan Türkiye gibi üçüncü ülke vatandaşları için sınırların kontrollü olarak açılması konusunda da bir uzlaşı sağlandı. Ancak yeni sistemin ayrıntıları ve ne zaman yürürlüğe gireceği henüz net değil. Ayrıca acil durumlarda hızlı karar alabilmek için de bir fren mekanizmasının oluşturulması gündemde.



Buradaki önemli sorulardan biri de hangi aşıların kabul edileceği. AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın aşılarını onayladı. Türkiye’de şu an için BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Acil kullanım onayı alan Sputnik V aşısının kullanımına henüz başlanmadı. Avrupa İlaç Ajansı’nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar ise Sinovac, Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları.



ALMANYA-TÜRKİYE ARASINDA SEYAHAT



Mevcut şartlarda vefat, doğum ve düğün gibi istisnalar dışında Türkiye'den Almanya'ya kısa süreli seyahatler mümkün değil. Son 10 gün içinde herhangi bir risk bölgesinde, yüksek insidans bölgesinde veya virüs varyasyonları bölgesinde bulunmuş olan yolcuların, Almanya'ya gitmeden önce www. einreiseanmeldung.de adresinden kaydolmak ve kayıt belgesini Almanya'ya girişte yanlarında bulundurmak zorundalar. Türkiye de şu anda Almanya'nın tanımladığı "yüksek insidans bölgesi" listesinde bulunuyor.



Havayoluyla Almanya'ya seyahat eden tüm yolcular yolculuk öncesinde Covid-19 test sonucunu ibraz etmek zorunda. Negatif test sonucunun, uçuş öncesindeki kontrollerde ibraz edilmesi gerekiyor. Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, testin ülkeye girişten, sürüntü örneğinin alındığı saat itibarıyla, en fazla 48 saat önce yapılmış olması gerekiyor. Ayrıca test sonucunun ülkeye girişten sonra en az 10 gün süreyle saklanması isteniyor.



Peki Almanya'dan Türkiye'ye girişlerdeki kurallar nasıl?



Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Türkiye'ye gelmek mümkün. Ayrıca seyahatten 72 saat önce "register.health.gov.tr" adresinde yer alan yolcu bilgi formunun doldurulması da zorunlu tutuluyor.



TÜRKİYE'DEN PCR TESTİ ADIMI



Türkiye, 15 Mayıs 2021'den sonra 14 lokasyondan gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu lokasyonlar;Çin, Hong Kong, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya… "register.health.gov.tr" adresindeki formu doldurmak ise zorunlu.



Türkiye’nin Birleşik Krallık'tan gelenlere negatif PCR testi zorunluluğunu kaldırmasına karşın yaşanan vaka artışları nedeniyle Türkiye, 12 Mayıs itibariyle kırmızı listeye alındı. Ayrıca otelde karantina zorunluluğu da getirildi. Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni olan kişiler, ülkeye giriş yaptıklarında 10 gün otel karantinasında kalmaları gerekiyor.

DANSA İLGİ SALGIN DÖNEMİNDE ARTTI