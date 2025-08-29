Trafikte sinyal vermedi, büyük bir sahte hemşire şebekesini çökertti

ABD'nin Pennsylvania Eyaleti'nde polis, rutin bir trafik kontrolu sırasında, çok sayıda eyaleti kapsayan bir sahtecilik ağıyla karşılaştı.

Sürücü, kimliğiyle uyuşmayan ve süresi dolmuş bir araç ruhsatı sundu. Arama sırasında polisler, sağlık tesislerine giriş kartları, hasta kayıtları ve sürücünün adına olmayan reçeteli ilaçlar gibi çok sayıda sahte belge buldu.

Araştırmalar, sürücünün Shannon Nicole Womack isimli bir kadın olduğunu ve Pennsylvania’da hemşire olarak işe girmek için yaklaşık 20 takma ad ve 7 farklı Sosyal Güvenlik numarası kullandığını ortaya koydu.

Polisler, Womack’ın diğer eyaletlerde de sahte kimlik kullanarak çalışmış olabileceğini belirtirken, Womack, şu anda kimlik hırsızlığı ve hastaları riske atma suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.



ESKİ SINIF ARKADAŞLARININ İSMİNİ KULLANDI

Son yıllarda, birçok eyaletteki yetkililer, lisanslı hemşire olduklarını iddia eden veya geçerli kimlik bilgileri olmadan hemşirelik lisansı gerektiren pozisyonlarda çalışan kişileri ihbar etti.

Florida’da Autumn Bardisa isimli bir kadın, eski bir sınıf arkadaşının adını ve lisans numarasını kullanarak 4 binin üzerinde hastaya tıbbi hizmet verdiği gerekçesiyle suçlanıyor. Bardisa, geçerli hemşirelik lisansına sahip olmamasına rağmen hastanelerde çalıştı. Yetkililer, sahte hemşirelerin genellikle başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak sözleşme ve pozisyon elde ettiğini belirtti.

PANDEMİ SONRASI HEMŞİRE AÇIĞI



Eyaletlerde sahte hemşireleri takip eden merkezi bir veritabanı bulunmuyor. Ancak Arizona, Georgia ve Teksas gibi eyaletler kendi listeleriyle bu vakaları takip ediyor. Amerikan Hemşireler Birliği Başkanı Jennifer Mensik Kennedy, pandemiden sonra hemşire açığı ve farklı eyalet düzenlemelerinin bu tür sahtekarlıkları kolaylaştırdığını söyedi. .

Uzmanlar, sahte kimlik bilgileriyle çalışan tek bir kişinin bile sağlık sisteminde ciddi risk yaratabileceğini vurgularken, özellikle pandemi sonrası personel açığı ve eyaletler arası denetim eksikliği, sahte hemşirelerin tespitini zorlaştırıyor. Yetkililer, sağlık kuruluşlarını ve halkı dikkatli olmaya çağırıyor.

