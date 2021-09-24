Pandemiye karşı iksir geliştirdiğini iddia etmişti, Covid-19’dan öldü

Daha önce corona virüse çare olarak iksir bulduğunu belirten Sri Lankalı bir büyücü, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Rüyasında gördüğü iksir ile corona virüse karşı tedavi geliştirdiğini iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, ortaya çıkardığı karışımı nehirlere dökmenin Sri Lanka ve Hindistan’da pandemiyi sona erdireceğini iddia etmişti.

BİRÇOK KİŞİYİ TEDAVİ ETTİĞİNİ İDDİA EDEREK ÜN KAZANMIŞTI

Sri Lanka spor yıldızlarından siyasetçilere kadar pek çok kişiyi tedavi ettiğini iddia ederek ün kazanan White, geçtiğimiz hafta Covid-19’a yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

48 yaşındaki büyücü tarafından geliştirilen karışım iksir, ülkenin eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi tarafından övgü almış, Wanniarachchi ise daha sonra Covid-19 nedeniyle iki hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

BAŞBAKAN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

2010 yılında ülkenin kriket efsanesi Sachin Tendulkar, White’ın, dizindeki rahatsızlığının tedavisini gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve teşekkürlerini sunmuştu.

Hindu büyücü, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti.

Hindu büyücü için bir başsağlığı mesajı paylaşan Başbakan Rajapaksa, "Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak, o, çeşitli rahatsızlıklara müdahele ve tedavi etti" dedi.