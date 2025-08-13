Pankreas kanserinde "olağanüstü aşı" keşfedildi: Ömrü uzatıyor

ABD'nin Boston ve Kaliforniya üniversitelerinden bilim insanları, pankreas ve bağırsak kanseri hastalarının ömrünü uzatan "olağanüstü" bir aşı geliştirdi.



Genetik uzmanlar, bu kanserlerde tümör büyümesinde kilit rol oynayan KRAS adlı geni hedef alan bir formül geliştirdi.



25 hasta üzerinde yapılan klinik testlerde, deneklerin üçte ikisinin bağışıklık sisteminin, kansere yol açan proteinlerle savaşmaya başladığı tespit edildi.

AŞI HASTANIN ÖMRÜNÜ UZATTI



Bazı hastalar aşı olduktan sonra yaklaşık iki buçuk yıl hayatta kalmayı başardı. Halihazırda pankreas kanseri teşhisi konan hastalara genelde bir yıldan az ömür biçiliyor.



ELI-002 2P adlı aşının bir diğer önemli özelliği ise kişiye özel olmaması. Yani hızla üretilmesi mümkün olabilecek.



Bilim insanları ise bulgulara temkinli yaklaşılmasından yana. Uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma gerektiği konusunda birleşiyor.



YAPAY ZERA GIRTLAK KANSERİNİ TESPİT EDİYOR



Öte yandan ABD'nin Oregon Üniversitesi araştırmacıları ise yapay zeka ile gırtlak kanserini teşhis edebildiklerini duyurdu



Ses kayıtlarını analiz eden yapay zekanın, iyi huylu nodüllerden erken evre gırtlak kanserine kadar anormal büyümeleri tespit edebildiği açıklandı.



306 kişiye ait 12 bin 500 ses kaydını inceleyen yapay zeka, erkeklerde kanserli hücrelerin yol açtığı frekansları tespit edebildi. Yapay zeka kadın sesinde ise başarılı olamadı. Testlerin genişletilmesiyle bu engelin de aşılması umuluyor.



Uzmanlar sistemin "büyük umut vaad ettiğini" söylerken, klinik testlere önümüzdeki birkaç yıl içinde başlanması hedefleniyor.