Pantolonlu Almanya güzeli

Almanya güzellik yarışmasında devrim yaptı. Yenilenen yarışmada, 33 yaşındaki iki çocuk annesi Anja Kallenbach Almanya güzeli seçildi.

Dün gece video paylaşım sitesi Youtube üzerinden canlı yayınlanan yarışma, klasik güzellik yarışması görüntülerine sahne olmadı.

Yarışma, katılımcıların fiziksel görünüşlerine değil kişiliklerine ve görüşlerine odaklandı. Mayolu defile yapılmadı.

Yarışmaya, 18 ile 39 yaş arasında kadınlar katıldı. Yarışmacılar, boylarına ve kilolarına göre değil hayatta bir amaçları olup olmadığına bakılarak seçildi. Finalde 16 eyaletin birincileri yarıştı.



Yarışmaya pantolonla katılan Thüringen eyaleti güzeli Kallenbach, Almanya güzeli olarak taç giydi.



Sadece Almanya'da değil, ABD'nin de aralarında olduğu başka ülkelerde de, güzellik yarışmalarının cinsiyetçi olduğu eleştirileri üzerine organizatörler, mayolu defilelerden vazgeçti.