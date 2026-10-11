Papa 14. Leo, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve ameliyat olacağını açıkladı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasını takip eden konuşmasında, önümüzdeki birkaç gün içinde akciğerinden ameliyat olacağını duyurdu.



“KENDİMİ DUALARINIZA EMANET EDİYORUM”



Kısa bir süre önce yapılan sağlık kontrollerinde doktorların, akciğerinde başlangıç​​ aşamasında küçük bir kitle (nodül) bulduğunu aktaran 71 yaşındaki Papa, "Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyorlar ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatın önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." dedi.



İYİ HUYLU MU, KÖTÜ HUYLU MU OLDUĞUNA DAİR BİR AÇIKLAMA YAPILMADI



Görev süresi içinde daha önce sağlıkla ilgili ciddi bir sıkıntısı gündeme gelmeyen Papa 14. Leo'nun akciğerindeki nodülün iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğuna dair Vatikan'dan bir açıklama yapılmadı.

Akciğerdeki nodüllerin, iyi huylu olabilen küçük ve lokalize lezyonlar olduğu belirtiliyor. Amerikan Toraks Derneği (American Thoracic Society), akciğer nodüllerinin genelde yüzde 5'inden daha azının kanserli çıktığını ancak yaş, beden ölçüleri ve sigara kullanımı gibi diğer faktörlerle bu riskin artabileceğini söylüyor.



SPORU SEVİYOR, SİGARA İÇMİYOR



Dünya kardinalleri tarafından Mayıs 2025'te papa seçilen 14. Leo'nun tenis de dahil olmak üzere sporu sevdiği ve sigara kullanmadığı biliniyor.