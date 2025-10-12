Papa 14. Leo: Gazze ateşkesi umut ışığı oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin bölge için "umut ışığı" olduğunu belirterek, tarafları adil ve kalıcı barışa doğru teşvik ettiğini söyledi.



Papa, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de duyurduğu ve 10 Ekim'de devreye giren Gazze'de ateşkes planına işaret etti.

Papa, "Son günlerde barış sürecini başlatma anlaşması, ‘Kutsal Topraklar’da bir umut ışığı yarattı. İlgili tarafları, İsrail ve Filistin halklarının meşru özlemlerine saygı duyan adil ve kalıcı barışa doğru çizdikleri yolda cesurca ilerlemeye teşvik ediyorum. İki yıllık çatışma, özellikle çocuklarını, ailelerini, arkadaşlarını, her şeylerini acımasızca kaybedenlerin kalplerinde her yerde ölüm ve enkaz bıraktı" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Papa 14. Leo, "Ukrayna'da birçok şehri ve sivil altyapıyı vuran, aralarında çocukların da bulunduğu masum insanların ölümüne ve sayısız ailenin elektrik ve ısınmadan mahrum kalmasına neden olan yeni, şiddetli saldırı haberlerini üzüntüyle takip ediyorum" dedi.

Yıllardır acı ve yoksunluk içinde yaşayan halkın acısını yüreğinde hissettiğini belirten Papa, "Şiddete son verilmesi, yıkımın durdurulması, diyalog ve barışa kapıların açılması çağrımı yineliyorum" diye ekledi.