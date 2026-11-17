Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Güney Amerika turunun ardından Roma'ya dönüş uçağında akciğer kanseri ameliyatından evli rahipler tartışmasına kadar pek çok konuda mesajlar verdi.

CNN televizyonunun haberine göre Peru'nun başkenti Lima'dan kalkan uçakta basın mensuplarının sorularını 45 dakika boyunca yanıtlayan Papa Leo , sağlık sorunlarını paylaşma biçimini Amerikan kültürüne bağladı.

ABD doğumlu ilk papa olan ve Peru vatandaşlığı da taşıyan Leo, "Bir konu hakkında konuşurken genellikle doğrudan konuşurum, neyse onu söylerim" dedi.

Sağlığından söz etmenin pek çok ülke ve kültürde alışılmış olmadığını belirten Papa, bunun ABD'de daha yaygın olduğunu ifade etti.

Papa Leo, 13 Ekim'de geçirdiği ameliyatla sağ akciğerinin alt lobunun alındığını ve o zamandan bu yana iyi bir iyileşme süreci geçirdiğini anlattı.

Akciğerindeki kitlenin rutin yıllık kontrol sırasında "sürpriz" biçimde ortaya çıktığını aktaran Papa, testler öncesinde hiçbir belirti yaşamadığını söyledi.

Henüz "yüzde 100 olmadığını" ancak kendini "oldukça iyi" hissettiğini belirten Leo, "Dayanıklılık, Tanrı'nın bana verdiği armağanlardan biri" diye konuştu.

Papa, komaya girmesi veya görev yapamaz hale gelmesi durumunda geçerli olacak bir istifa mektubu imzalamaya gerek görmediğini vurguladı.

Önceki bazı papaların aksine bu adımı atmadığını belirten Leo, kilise hukukunun bu senaryolar için düzenlemeler içerdiğini ancak gelecekte bunu değerlendirebileceğini kaydetti.