Papa 14. Leo, yüzüne tespih atıldıktan sonra ilk kez konuştu
17.11.2026 14:48
Papa 14. Leo Güney Amerika turunda
13 Ekim'de geçirdiği akciğer kanseri ameliyatının ardından 11 günlük tura çıkan Papa 14. Leo, sağlığı ve görevine devam etme kararı hakkında ayrıntılar paylaştı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Güney Amerika turunun ardından Roma'ya dönüş uçağında akciğer kanseri ameliyatından evli rahipler tartışmasına kadar pek çok konuda mesajlar verdi.
CNN televizyonunun haberine göre Peru'nun başkenti Lima'dan kalkan uçakta basın mensuplarının sorularını 45 dakika boyunca yanıtlayan Papa Leo, sağlık sorunlarını paylaşma biçimini Amerikan kültürüne bağladı.
ABD doğumlu ilk papa olan ve Peru vatandaşlığı da taşıyan Leo, "Bir konu hakkında konuşurken genellikle doğrudan konuşurum, neyse onu söylerim" dedi.
Sağlığından söz etmenin pek çok ülke ve kültürde alışılmış olmadığını belirten Papa, bunun ABD'de daha yaygın olduğunu ifade etti.
Papa Leo, 13 Ekim'de geçirdiği ameliyatla sağ akciğerinin alt lobunun alındığını ve o zamandan bu yana iyi bir iyileşme süreci geçirdiğini anlattı.
Akciğerindeki kitlenin rutin yıllık kontrol sırasında "sürpriz" biçimde ortaya çıktığını aktaran Papa, testler öncesinde hiçbir belirti yaşamadığını söyledi.
Henüz "yüzde 100 olmadığını" ancak kendini "oldukça iyi" hissettiğini belirten Leo, "Dayanıklılık, Tanrı'nın bana verdiği armağanlardan biri" diye konuştu.
Papa, komaya girmesi veya görev yapamaz hale gelmesi durumunda geçerli olacak bir istifa mektubu imzalamaya gerek görmediğini vurguladı.
Önceki bazı papaların aksine bu adımı atmadığını belirten Leo, kilise hukukunun bu senaryolar için düzenlemeler içerdiğini ancak gelecekte bunu değerlendirebileceğini kaydetti.
Papa 14. Leo Güney Amerika turunda
ABD ARA SEÇİMLERİNDE OY KULLANDI
Leo, "pek çok açıdan" bir "gringo, bir Amerikalı" olduğunu ifade ederek, "Demokrasiye ve demokratik katılıma duyduğum derin inanç da Amerikalı olmanın bir parçası" dedi.
Papa, 11 günlük Güney Amerika turuna çıkarken "Amerikalı olmaktan gurur duyduğunu" söylemiş ve ABD ara seçimlerinde mektupla oy kullandığını açıklamıştı.
Böylece Leo, muhtemelen laik ve demokratik seçimlerde oy kullanan ilk papa oldu.
PERU'DA "EVLİ RAHİPLER" KONUSU GÜNDEME GELDİ
Din adamı eksikliği yaşanan Peru'nun Amazon bölgesine yaptığı ziyaretin ardından evli rahipler konusu da gündeme geldi.
Katolik Kilisesi 12. yüzyılda rahiplik için bekarlığı zorunlu kılmış olsa da bazı istisnalar var ve Papa Francis'in 2019'da topladığı kurul Amazon'da evli erkeklerin rahip atanmasını talep etmişti.
Kısa vadede kilise birliğini korumak için değişiklik yapmayacağını söyleyen Papa Leo, konunun tartışılmaya devam ettiğini belirtti.
Bu seçeneğin evrensel kabul görmediği için kilisede bölünmeye yol açabileceğine dikkat çeken Leo, "Tek çözüm bu değil ama bir çözüm" dedi.
"Papa kilise doktrinini değiştirmez" diyen Leo, "Hepimiz dinlemeliyiz, piskoposlar da dinlemeli, gelecekte bazı şeyler değişebilir" ifadelerini kullandı.
Görevinin önemli bir parçasının insanları iyileştirmek ve bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Papa, önce öncelikleri belirleyip sonra ilerleyeceklerini söyledi.
Leo ayrıca, 16. yüzyılda düzenlenip 1962 ile 1965 yılları arasındaki İkinci Vatikan Konsili ile yenilenen geleneksel Latince ayin üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeyi planlamadığını açıkladı.
Eski ayinin özel izinle yapılabildiğini hatırlatan Papa'ya, aktör Shia LaBeouf ve Amerikan futbolcusu Harrison Butker gibi isimlerin yer aldığı çevrelerden kısıtlamaların kaldırılması yönünde baskı yapılıyor.
Papa 14. Leo Güney Amerika turunda
İSTİSMAR MAĞDURLARIYLA BİR ARAYA GLEDİ
Uruguay ile başlayıp Arjantin ve Peru ile süren turunda istismar mağdurlarıyla görüşen Papa, bu buluşmaların mağdurları "gerçek iyileşmeye" götürecek bir yol açmayı hedeflediğini söyledi.
İstismarların "bir daha asla yaşanmayacağına" dair taahhüt verdiklerini belirten Leo, Vatikan'ın "muğlak bir kavram" olan "manevi istismar" konusuna yasal tanım getirmeye çalıştığını aktardı.
Arjantin'de 2,5 milyon kişinin katıldığı ayini yöneten Papa, Devlet Başkanı Javier Milei'nin kemer sıkma politikalarının kilisenin yardım çalışmalarını etkilemesine rağmen görüşmelerinin "olumlu" geçtiğini belirtti.
Leo, Arjantin'den ayrılırken gözyaşları içinde veda eden Milei ile "yaşamın ve her aşamada insanın değeri" konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını ve Milei'nin bu mesaja açık olduğunu söyledi.
SON AYİNDE YÜZÜNE TESPİH İSABET ETMİŞTİ
Papa, Lima'daki son ayinde yüzüne bir tespih isabet etmesini ise gülümseyerek karşıladı ve bunu kendisine tespih sunmak isteyen "büyük inanç sahibi" olmanın verdiği heyecanla ilgili olduğunu belirtti.
Peru'daki derin inancı gösterdiğini söylediği olay için Leo, "Bunlar insanın kalbinde, belki de gözünde taşıdığı şeyler" dedi.
PAPA LEO KİMDİR?
Doğum adıyla Robert Francis Prevost olan Papa 14. Leo, 8 Mayıs 2025 tarihinden bu yana Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti'nin başkanı olarak görev yapıyor.
Katolik Kilisesi'nin 267. papası seçilen 14. Leo, ABD'de doğan ve Kuzey Amerika kıtasından bu makama gelen ilk din adamı oldu.
14 Eylül 1955 tarihinde ABD'nin Chicago kentinde dünyaya gelen Prevost'un babası Fransız ve İtalyan, annesi ise İspanyol kökenli.
Villanova Üniversitesi'nde matematik alanında lisans eğitimini tamamlayan Prevost, yüksek lisansını Chicago Katolik İlahiyat Birliği'nde ilahiyat üzerine yaptı.
Prevost, daha sonra Roma'daki Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi'nde kilise hukuku doktorası aldı.
1977 yılında Augustinyen Tarikatı'na katılan din adamı, 1982 yılında Roma'da rahip olarak atandı.
Rahipliğe atanmasının ardından uzun yıllar Peru'da misyonerlik yapan Prevost, 2015 yılında Peru vatandaşlığına geçti.
2001 ile 2013 yılları arasında Augustinyen Tarikatı'nın dünya genelindeki başrahibi olarak hizmet verdi.
2015 ile 2023 yılları arasında ise Peru'daki Chiclayo Piskoposu görevini yürüttü.
Papa Franciscus tarafından 2023 yılında kardinalliğe yükseltilen Prevost, Vatikan'daki Piskoposlar Dikasteryumu'nun başına ve Latin Amerika Papalık Komisyonu başkanlığına getirildi.