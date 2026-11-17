Papa'nın güzergahını takip eden medya kuruluşları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Papa'nın acı hissiyle bir elini yüzüne götürdüğü ancak aracın durmadan ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Çarpmanın etkisiyle Papa 14. Leo'nun herhangi bir yaralanma yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Yaşanılan olaya rağmen halkı selamlamayı sürdüren Papa, aynı güzergahta birkaç metre ileride alanda toplananların kendisine uzattığı bir bebeği kucağına aldı.