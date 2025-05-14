Papa 14’üncü Leo, selefi Papa Francis gibi Birinci İznik Konsili'nin 1700’üncü yıldönümü münasebetiyle İznik’i ziyaret etmeye hazırlandığını açıkladı. Francis, gazetecilerin Francis'in İznik'i ziyaret niyetin hatırlatarak kendisinin İznik’e gidip gitmeyeceği yönündeki sorusuna, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz" yanıtını verdi.



İtalya’nın ANSA haber ajansının haberine göre, Papa 14’üncü Leo, Türkiye’yi ziyaret etmesi halinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelebilir.



Peki, Papa 14’üncü Leo, neden İznik’e gelmek istiyor? Birinci İznik Konsili, neden önem taşıyor?



HRİSTİYANLIK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR



Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip. Konsil, Roma İmparatoru 1’inci Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.



Britannica’da paylaşılan bilgilere göre, Birinci İznik Konsili, aynı zamanda kilisenin ilk ekümenik konsili olma özelliği taşıyor. Diğer bir deyişle, tüm inananlara hitap etmek için toplanmış bir konsil olarak öne çıkıyordu.

1’nci Konstantinos, konsilin açılış oturumuna başkanlık etmiş, görüşme ve fikir teyattisine de katılmıştı. 1’inci Konstantin, bu konsille birlikte Doğu kilisesinde “Aryanizm” tarafından yaratılan sorunun çözüleceğine inanıyordu. İskenderiyeli Arius’a dayanan bu inanç, Hz. İsa’nın kutsal olmadığını, yaratılmış olduğunu savunuyordu.



“BABA VE OĞUL’UN BİR ÖZDEN GELDİĞİ TEYİT EDİLDİ”



Birinci İznik Konsili’nde İskenderiyeli Arius kınandı ve “bir özden gelen” (homoousios) kelimesinin İznik İnancı belgesine eklenmesiyle birlikte “Baba” ve “Oğul”un mutlak eşitliği sembolize edilmiş oldu. Bunun yanı sıra, "Aryanizm" Hristiyanlık’ta bir “sapkınlık” olarak kabul edildi; 1’nci Konstantinos da sonrasında Arius’u sürgün etti, kilise ve devletin dayanışma içinde olduğunu ifade etti.



Konsil, Paskalya için tek bir tarih üzerinde uzlaşmaya varmaya çalışsa da bu konuda başarısız oldu. Birinci İznik Konsili, bir dizi başka konuda da kararlar aldı. Bunların arasında piskoposların nasıl kutsanacağı, din insanları tarafından faizle para ödünç verilmesinin kınanması ve piskopos, rahip ve diyakozların bir kiliseden diğerine geçmesine izin verilmemesi yer alıyordu.

Papa 1’inci Sylvester konsile bizzat katılmasa da buraya temsilci göndermişti.



DAHA ÖNCE HANGİ PAPALAR TÜRKİYE’YE GELDİ?



Öte yandan, Papa 14’üncü Leo, İznik’e gelmesi halinde Türkiye’yi ziyaret eden ilk Papa olmayacak.



Türkiye’ye ilk Papa ziyareti 1967 yılında Papa 6’ncı Paul tarafından gerçekleştirilmişti. Daha sonra Papa 2’nci Jean Paul 1979 yılında, Papa 16’ncı Benedikt 2006 yılında, Papa Francis ise 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmişti.



“PAPA TURCO” ÖNCÜLÜK ETTİ



AA’nın aktardığına göre, Papalık İstanbul Temsilcisi olarak 1935-1944 yılları arasında görev yapan ve daha sonra 1958’de Papa seçilmesiyle Türkiye’de "Papa Turco" (Türk Papa) olarak bilinen Papa 23’üncü Ioannes’in (Angelo Roncalli) isteğiyle 1960 yılında tesis edilen 50 yılı aşan diplomatik ilişkilerde bugüne kadar Vatikan’dan Türkiye’ye en üst düzeyde üç ziyaret yapıldı.



Papa 6’ncı Paul, göreve gelişinin üçüncü yılında beşinci apostolik ziyaretini Türkiye’ye yapmıştı. Papa, o dönem ziyaretini İstanbul ve hacı olmak için Selçuk’taki Meryem Ana eviyle sınırlı tutmuş, dönemin Fener Rum Patriği Athenagoras ile kiliseler arasındaki diyaloğun ilerletilmesi için görüşme yapmıştı.



Aslen Polonyalı olan Papa 2’nci Jean Paul de göreve gelişinin henüz ikinci yılı dolmadan dördüncü apostolik ziyaretini Türkiye’ye yaptı.



Ondan sonra gelen Papa 16’ncı Benedikt de 2006 yılında henüz görevdeki ikinci yılında beşinci apostolik ziyaretini Ankara, İstanbul ve Selçuk’taki Meryem Ana Evi’nden oluşan programla Türkiye’ye yaptı. Papa, ziyaretinin İstanbul ayağında Sultanahmet Camii'nin mihrabında dönemin İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı ile dua etmişti.



Papa 16’ncı Benedikt’in sürpriz bir kararla Şubat 2013’teki istifasının ardından yapılan papalık seçiminde (konklav), 266'ncı papa olarak göreve gelen Papa Francis de henüz ikinci yılını doldurmadan, 2014 yılında altıncı apostolik ziyaretini Türkiye’ye yaptı.

