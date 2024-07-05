Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u sıkça ve sert şekilde eleştiren Başpiskopos Carlo Maria Vigano'yu kilisenin birliğini bölmek suçlamasından aforoz etti.

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'a sıklıkla sert eleştiriler yönelten Başpiskopos Carlo Maria Vigano'nun kiliseyi bölmekten suçlu bulunduğu ve kilise ceza kanunları uyarınca aforoz edildiği bildirildi.

Kararın, Başpiskopos Vigano'ya da bugün tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, Başpiskopos Vigano'nun daha önce Papa Franciscus'un meşruiyetini sorgulayan, Katolik Kilisesi'nin diğer dinlerle olan münasebetlerini düzenleyen 2. Vatikan Konsilini (1962-1965) reddeden beyanatlarda bulunduğu da hatırlatıldı.

"ONUR OLARAK KABUL EDİYORUM"

Vatikan'ın 2011-2016 yıllarında ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Başpiskopos Vigano, 20 Haziran'da Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığına hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma vermeye çağrılmıştı.

Vatikan'ın yönelttiği suçlamalara, geçen ay X platformundaki hesabından yanıt veren Başpiskopos Vigano, "Bana yöneltilen suçlamaları onur olarak kabul ediyorum. Bu kilise, tarihteki tüm papalardan ve Hz. İsa'nın kilisesi olmaktan kopuk hareket ediyor. Suçlamalardaki ifadelerin, tezlerimi doğruladığına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Polonya'da sarhoş rahip skandalı: Cenaze töreninde uyuyakaldı

Polonya'da sarhoş rahip skandalı: Cenaze töreninde uyuyakaldı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

Polonya'da sarhoş rahip skandalı:  Cenaze töreninde uyuyakaldı

Polonya'da sarhoş rahip skandalı:  Cenaze töreninde uyuyakaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...