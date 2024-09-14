Papa en uzun yolculuğunu tamamladı: "ABD'de kötünün iyisi seçilecek"

Papa Francis, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsayan 12 günlük Güneydoğu Asya turunu tamamladı.

Katoliklerin ruhani lideri, gezinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İsrail'in Gazze'deki saldırılarında değinen Papa, "Öldürülen çocukların bedenlerini görmek, bir okulun bombalandığını işitmek, korkunç bir şey" dedi.

Bölgede olası ateşkes için de konuşan Papa, gerekli adımların atılmadığını öne sürdü.



"Bazen bunun bir savunma savaşı olduğu ya da olmadığı söyleniyor, ancak bu savaşın çok fazla olduğuna inanıyorum" diye konuşan Papa, "Bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm ama barış yapmak için tarafların adım attıklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

KÜRTAJ HAKKINA KARŞI ÇIKTI



Papa Francis, yaklaşan ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili de soruları yanıtladı.



Kamala Harris'in kürtaj hakkını savunmasını, Donald Trump'ın ise göçmen karşıtı politikalarını eleştirdi.

Papa, göçmenleri hoş karşılamamanın "büyük" bir günah olduğunu söylerken, kürtaj yaptırmanın ise "suikast"e benzediğini iddia etti.

İki politikanın da yaşam hakkına karşı olduğunu belirten Papa, Kasım ayında oy kullanacak olan ABD Katoliklerinin "daha az kötüyü" seçmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Çin'i ve Kanarya adalarını ziyaret etmek istediğini söyleyen Papa, 2019'da çıkan yangında büyük hasar alan ve 8 Aralık'ta yeniden açılacak olan Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin açılışına ise katılmayacağını açıkladı.