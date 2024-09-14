Papa en uzun yolculuğunu tamamladı: "ABD'de kötünün iyisi seçilecek"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 2013'te seçilmesinden bu yana döneminin en uzun seyahatini tamamladı. Papa, Singapur'dan Roma'ya dönüş uçuşunda yaptığı konuşmada, Gazze'de öldürülen çocukları görmenin "korkunç" olduğunu belirtti ve Hamas ile İsrail'in barış için adım atmadıklarını öne sürdü. ABD seçimleri ile ilgili de konuşan Papa, Amerikan Katoliklerin "daha az kötüyü" seçmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Papa en uzun yolculuğunu tamamladı: "ABD'de kötünün iyisi seçilecek"

Papa Francis, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsayan 12 günlük Güneydoğu Asya turunu tamamladı.

Katoliklerin ruhani lideri, gezinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in 'deki saldırılarında değinen Papa, "Öldürülen çocukların bedenlerini görmek, bir okulun bombalandığını işitmek, korkunç bir şey" dedi.

Bölgede olası ateşkes için de konuşan Papa, gerekli adımların atılmadığını öne sürdü.

"Bazen bunun bir savunma savaşı olduğu ya da olmadığı söyleniyor, ancak bu savaşın çok fazla olduğuna inanıyorum" diye konuşan Papa, "Bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm ama barış yapmak için tarafların adım attıklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

KÜRTAJ HAKKINA KARŞI ÇIKTI

Papa Francis, yaklaşan Başkanlık seçimleri ile ilgili de soruları yanıtladı.

Kamala Harris'in kürtaj hakkını savunmasını, Donald Trump'ın ise göçmen karşıtı politikalarını eleştirdi.

Papa, göçmenleri hoş karşılamamanın "büyük" bir günah olduğunu söylerken, kürtaj yaptırmanın ise "suikast"e benzediğini iddia etti.

İki politikanın da yaşam hakkına karşı olduğunu belirten Papa, Kasım ayında oy kullanacak olan ABD Katoliklerinin "daha az kötüyü" seçmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Çin'i ve Kanarya adalarını ziyaret etmek istediğini söyleyen Papa, 2019'da çıkan yangında büyük hasar alan ve 8 Aralık'ta yeniden açılacak olan Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin açılışına ise katılmayacağını açıkladı.

Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde

Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Restoranlar fiyatları sabitlesin çağrısı | "Üç müşteriden birini kaybettik"

DÜNYA HABERLERİ

Harris'in mitinginde "Filistin'e özgürlük" sloganı atan protestocu salondan çıkarıldı

Harris'in mitinginde "Filistin'e özgürlük" sloganı atan protestocu salondan çıkarıldı

İran uzaya araştırma uydusu fırlattı

İran uzaya araştırma uydusu fırlattı

Trump'tan "cesur" vaatler: İşçilere yönelik vergileri kaldırma sözü verdi

Trump'tan "cesur" vaatler: İşçilere yönelik vergileri kaldırma sözü verdi

İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

İran'da kadınlar zorunlu örtünmeye karşı çıkmaya devam ediyor

İran'da kadınlar zorunlu örtünmeye karşı çıkmaya devam ediyor

BM: Rusya ile Ukrayna arasındaki nükleer savaş söylemleri endişe verici

BM: Rusya ile Ukrayna arasındaki nükleer savaş söylemleri endişe verici

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...