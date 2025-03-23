Papa Francis, 5 hafta sonra ilk kez hastanede görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastaneden taburcu edilmesinin ardından beş hafta aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.



88 yaşındaki Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin camından kendisi için dua eden Katoliklere seslendi.



Papa, penceresinin altında toplananlara el sallayarak ve başparmak işareti yaparak, "Teşekkür ederim, teşekkür ederim hepinize" dedi.

PENCERENDEN SEVENLERİNE EL SALLADI



Hastanenin ana girişinde büyük bir kalabalık toplandı, aralarında onu görebilmek için tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkarılan hastalar da vardı.



Francis'in hastane personeliyle vedalaşmasının ardından en az iki ay sürecek dinlenme, rehabilitasyon ve iyileşme sürecine başlamak üzere Vatikan'a dönmesi bekleniyor.