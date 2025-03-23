Papa Francis, 5 hafta sonra ilk kez hastanede görüntülendi
Papa Francis, hastanede geçirdiği 5 haftanın ardından ilk kez Katolik destekçilerinin karşısında çıkt. Kaldığı hastanenin penceresinden sevenlerine seslenen Papa'nın iyileşme sürecine başlamak üzere Vatikan'a dönmesi bekleniyor.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastaneden taburcu edilmesinin ardından beş hafta aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
88 yaşındaki Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin camından kendisi için dua eden Katoliklere seslendi.
Papa, penceresinin altında toplananlara el sallayarak ve başparmak işareti yaparak, "Teşekkür ederim, teşekkür ederim hepinize" dedi.
PENCERENDEN SEVENLERİNE EL SALLADI
Hastanenin ana girişinde büyük bir kalabalık toplandı, aralarında onu görebilmek için tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkarılan hastalar da vardı.
Francis'in hastane personeliyle vedalaşmasının ardından en az iki ay sürecek dinlenme, rehabilitasyon ve iyileşme sürecine başlamak üzere Vatikan'a dönmesi bekleniyor.
12 YILLIK KARİYERİNİN EN UZUN HASTANE YATIŞI
Hastanede geçen beş hafta, Francis'in Papalık kariyerinin 12 yılı boyunca hastanede yatışı olarak tarihe geçti.
Ülkesine dönüşü, 38 günlük tıbbi iniş çıkışları endişeyle takip eden Vatikan ve Katolikler için somut bir rahatlama getirdi.
Papa da Gemelli Hastanesi'ndeki doktorlardan hastaneden ayrılabileceğini duyduğunda "çok mutlu" oldu.
EN AZ 2 AYLIK İYİLEŞME SÜRECİ
Ancak gençliğinde akciğerinin bir kısmı alınan Papa Francis'in "en az iki aylık" bir iyileşme süreciyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.
Papa'nın hastaneye yatırılmasına neden olan ağır zatürre vakası, hayatını iki kez tehdit etti.
Francis'in yıllardır gerçekleştirdiği Papalık görevinden istifası ya da cenaze töreni ihtimali gündeme gelmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Zatürre
- Papa Francis
- Vatikan