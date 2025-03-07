Papa Francis hastaneden sesli mesaj gönderdi: "Buradan size eşlik ediyorum"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in pürüzlü ve zayıf sesi neredeyse bir aylık bir aranın ardından Aziz Petrus Meydanı'nda yankılandı. Hasta papanın sesli mesajı ile, 1,4 milyar Katolik haftalardır ilk kez Papa'nın sesini duymuş oldu. Francis, ana dili olan İspanyolca kaydettiği mesajda, "Sağlığım için Meydan'dan yaptığınız dualara kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Buradan size eşlik ediyorum. Tanrı sizi kutsasın ve Meryem Ana sizi korusun. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KİŞİ HABER BEKLİYOR

Ses kaydının yayınlanmasının ardından binlerce kişilik kalabalık Papa Francis'i alkışladı. Vatikan, mesajın perşembe günü erken saatlerde papanın hastane süitinden kaydedildiğini aktardı.



Bu gecenin başlangıcında, Roma'daki jübile yılı kutlamaları için gelen Katolik hacılar da dahil olmak üzere, insanlar Papa Francis için tespih duası yapmak üzere St. Peter Meydanı'nda toplandı.

KENDİ ANA DİLİNDE KONUŞTU



Arjantinli papanın, kalabalıklara hitap etmek için genellikle kullandığı ortak dil olan İtalyanca yerine kendi ana dilinde konuşmayı seçmesi dikkat çekti.



Gençliğinde akciğerinin bir kısmı alınan 88 yaşındaki Papa, çift taraflı zatürre ile mücadele ediyor. Vatikan, haftanın başında Francis'in iki akut solunum yetmezliği atağı geçirdiğini duyurmuştu. Bu krizlerin ardından Papa, solunum cihazına bağlanmıştı.

PAPA'NIN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMAK YASAK



Papa Francis, Roma'daki hastane süitinde tecritte kalmaya devam ediyor. Vatikan, bu srüeçte Papa'nın fotoğraflarını paylaşmayı reddetti. Bu, sahte görüntülerin dolaşmasını veya komplo teorilerinin sosyal medyada yayılmasını engellemedi; bazı paylaşımlar, papanın ölmüş olabileceğini bile iddia etti.



Bazı Vatikan yetkilileri, hasta yaşlı bir adamın, hele ki papanın görüntülerini paylaşmanın uygunsuz olduğunu söylüyor.



1996 tarihli bir kararname de "Papa'nın hasta yatağında veya ölümünden sonra" fotoğrafının çekilmesini veya filme alınmasını özellikle yasaklıyor.