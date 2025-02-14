Papa Francis hastaneye kaldırıldı

Vatikan'dan yapılan açıklamada; son günlerde nefes nefese kaldığı ve konuşmalarını yetkililere okuttuğu belirtilen Papa Francis'in tedavisinin İtalya'nın başkenti Roma'da hastane ortamında devam edeceği belirtildi.

88 yaşındaki Papa Francis'in, geçen haftadan bu yana bronşit olması sebebiyle bazı kabullerini ya ertelemiş ya da sınırlı şekilde gerçekleştirmişti.

Papa'nın, 9 Şubat Pazar günkü ayin sırasında da yorgun olduğu ve zorlandığı gözlenmişti.



Papa, 2023 yılında da biri nefes darlığı şikayeti biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere, iki kez hastanede tedavi olmak durumunda kalmıştı.