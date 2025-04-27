Papa Francis için özel yas ayini yapıldı

Dokuz yas gününün ikincisinde Aziz Petrus Meydanı'nda Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in önderliğinde Papa Francis için özel bir yas ayini düzenlendi.



Bu süre zarfında kardinaller Roma'ya gelir ve konklavdan önce özel olarak görüşürler.



AFP haber ajansının aktardığına göre Kardinal Parolin, “Rab'bin halkına verdiği çoban, Papa Francis, dünyevi yaşamını sona erdirdi ve aramızdan ayrıldı. Onun ayrılışından duyduğumuz keder, bizi saran hüzün duygusu, kalplerimizde hissettiğimiz kargaşa, şaşkınlık duygusu: tüm bunları yaşıyoruz” dedi.



Parolin, Katolik hiyerarşisindeki önemi nedeniyle bir sonraki Papa'nın muhtemel adaylarından biri olarak görülüyor.



Mevcut normlara göre Francis'in halefini seçecek konklavın 5-10 Mayıs tarihleri arasında başlaması gerekiyor.



Francis'in cenaze töreni için Roma'ya giden kardinaller, 1,4 milyar nüfuslu Katolik Kilisesi için ileriye dönük bir yol çizmeye başlarken, konklav öncesinde bu hafta düzenli olarak toplanacaklar.



Herkesin bir araya gelebilmesi için konklavın “sede vacante” - “boş makam” - ilan edildikten 15 ila 20 gün sonra başlaması gerekiyor, ancak kardinallerin mutabık kalması halinde daha erken de başlayabilir.



Konklav başladıktan sonra kardinaller Sistine Şapeli'nde gizli oturumlarda oy kullanırlar.



Oylama oturumlarından sonra oy pusulaları özel bir sobada yakılır.



Siyah duman hiçbir papanın seçilmediğini gösterirken, beyaz duman kardinallerin Katolik Kilisesi'nin bir sonraki başkanını seçtiğini gösterir.

