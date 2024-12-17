Papa Francis: Irak'ta canlı bomba saldırısına uğradım

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, üç yıl önce Irak'a yaptığı ziyaret sırasında düzenlenen çifte intihar saldırısından kurtulduğunu açıkladı.

Papa, saldırıların İngiliz istihbaratı ve Irak polisi tarafından engellendiğini aktardı. Papa Francis, bu açıklamayı yakında çıkacak olan Spera (Umut) adlı otobiyografisinde yaptı.

VATİKAN GÜVENLİK EKİBİ BİLGİLENDİRİLDİ



İngiliz istihbaratı Papa Bağdat'a varır varmaz Irak polisine planlanan suikast girişimlerini bildirdi. Irak polisi de Vatikan'ın güvenlik ekibini bilgilendirdi.



Papa, intihar bombacılarından birinin, papalık ziyareti sırasında kendini havaya uçurmak üzere Musul'a doğru giden bir kadın olduğunu anlattı. Başka bir kamyonun da "aynı niyetle oraya doğru hızla gittiğini" söyledi.

İNTİHAR BOMBACILARININ BAŞINA NE GELDİ?



Kitapta anlatılana göre Papa, daha sonra Vatikan güvenliğine intihar bombacılarının başına ne geldiğini sordu.



Papa, "Komutan düz bir şekilde cevap verdi: Artık burada değiller. Irak polisi onları durdurmuş ve patlatmıştı. Bu da beni etkiledi: Bu bile savaşın zehirli meyvesi." ifadelerini kullandı.



Musul'daki bir kilisenin enkazında konuşan Papa, ülkedeki azalan Hristiyan cemaatine, aşırılıkçıların kendilerine yaptığı haksızlıkları affetmeleri ve yeniden inşa etmeleri çağrısında bulundu.