Papa Francis istifa edecek mi? 600 yıl sonra ikinci kez gündemde
Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bir kez daha solunum krizi geçirdiğini duyurdu. Krizin, durumu kötüleştirip kötüleştirmediğinin değerlendirilmesi için 24 ila 48 saat gerektiği belirtildi. Bu sırada Vatikan'daki asıl spekülasyon ise, Papa Francis'in 600 yıl sonra ilk kez istifasını sunan selefi XVI. Benedict gibi görevi bırakıp bırakmayacağı.
Vatikan, güçlüğü krizi geçirmesinin ardından solunum cihazına bağlandığını duyurdu. Atağın kusmayla komplike hale geldiği belirtildi.
Vatikan'dan bir kaynak ise cuma günü, papanın genel durumunun kötüleşip kötüleşmediğinin önümüzdeki 24-48 saatte belirleneceğini söyledi.
600 YIL SONRA İSTİFA EDEN İLK PAPA
XVI. Benedict 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olduğunda Katolik Kilisesi'nde şok dalgaları yarattı.
Şimdi, zatürreyle mücadele ederek hastanede iki hafta geçirdikten sonra, Vatikan'daki spekülasyon, halefi Papa Francis'in de aynısını yapıp yapmayacağı yönünde.
ÖMÜR BOYU SÜREN GÖREV
Papalık görevinden istifa etmek, bir şirketin başkanlığından veya büyük bir şirketin CEO'luğundan istifa etmek gibi değil. Bu görevde hiçbir dönem sınırlaması, yönetim kurulu yok ve ömür boyu bir iş olarak kabul ediliyor.
Katolikler için papa, İsa'nın kendisi tarafından verilen bir görevi yürüten Aziz Petrus'un halefidir.
"UZUN SÜRELİ BİR HASTALIK GEREKİYOR"
Papalık biyografisi yazarı Austen Ivereigh, CNN'e yaptığı açıklamada, "Sanırım onun istifa etmeyi düşüneceği tek durum, papalık görevini tam olarak yerine getirmesini engelleyen uzun süreli dejeneratif veya zayıflatıcı bir rahatsızlığının olması olurdu." dedi.
Bu hafta yaşananlar, 11 Şubat 2013'te, XVI. Benedict'in istifa ettiğini açıkladığı o dramatik günün anılarını geri getirdi.
Toplantının sonunda, Alman papa Latince konuşmaya başladı ve istifa ettiğini söylerken orada bulunanları şaşkına çevirdi. Bazı kardinaller, onu doğru duyup duymadıklarını sormak için birbirlerine doğru eğilmeye başladılar.
VATİKAN ADAYLARINI BELİRLİYOR
Vatikan salı günü Francis'in adaylarını değerlendirmek üzere bir konsil topladığını duyurduğunda, Benedict'in istifasıyla paralellikler çizildi.
Uzmanlara göre Vatikan, şu anda papanın krizden sağ çıkma ve Jübile yılını tamamlayabilme olasılığına odaklanıyor. 89. doğum gününde, kiliseye liderlik etmeye hâlâ uygun olup olmadığı sorusunu kendine sormak zorunda kalacak.
PAPA İSTİFA EDERSE NE OLACAK?
Bir papanın ölümü durumunda olduğu gibi istifa durumunda da konklav toplanır, ancak 2013 yılında Benedict seçimlerin daha erken yapılmasına izin vermek için yasayı değiştirdi.
Vatikan'a göre Francis, 12 yıllık papalık döneminde yalnızca ikinci kez, gelecek haftaki Kül Çarşambası ayinine, yani Lent'in başlangıcına liderlik etmeyecek. Ayini bir kardinalin yönetmesi bekleniyor.
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