Papa Francis istifa edecek mi? 600 yıl sonra ikinci kez gündemde

ÖMÜR BOYU SÜREN GÖREV



Papalık görevinden istifa etmek, bir şirketin başkanlığından veya büyük bir şirketin CEO'luğundan istifa etmek gibi değil. Bu görevde hiçbir dönem sınırlaması, yönetim kurulu yok ve ömür boyu bir iş olarak kabul ediliyor.



Katolikler için papa, İsa'nın kendisi tarafından verilen bir görevi yürüten Aziz Petrus'un halefidir.



"UZUN SÜRELİ BİR HASTALIK GEREKİYOR"



Papalık biyografisi yazarı Austen Ivereigh, CNN'e yaptığı açıklamada, "Sanırım onun istifa etmeyi düşüneceği tek durum, papalık görevini tam olarak yerine getirmesini engelleyen uzun süreli dejeneratif veya zayıflatıcı bir rahatsızlığının olması olurdu." dedi.



Bu hafta yaşananlar, 11 Şubat 2013'te, XVI. Benedict'in istifa ettiğini açıkladığı o dramatik günün anılarını geri getirdi.



Toplantının sonunda, Alman papa Latince konuşmaya başladı ve istifa ettiğini söylerken orada bulunanları şaşkına çevirdi. Bazı kardinaller, onu doğru duyup duymadıklarını sormak için birbirlerine doğru eğilmeye başladılar.



VATİKAN ADAYLARINI BELİRLİYOR



Vatikan salı günü Francis'in adaylarını değerlendirmek üzere bir konsil topladığını duyurduğunda, Benedict'in istifasıyla paralellikler çizildi.



Uzmanlara göre Vatikan, şu anda papanın krizden sağ çıkma ve Jübile yılını tamamlayabilme olasılığına odaklanıyor. 89. doğum gününde, kiliseye liderlik etmeye hâlâ uygun olup olmadığı sorusunu kendine sormak zorunda kalacak.



PAPA İSTİFA EDERSE NE OLACAK?



Bir papanın ölümü durumunda olduğu gibi istifa durumunda da konklav toplanır, ancak 2013 yılında Benedict seçimlerin daha erken yapılmasına izin vermek için yasayı değiştirdi.



Vatikan'a göre Francis, 12 yıllık papalık döneminde yalnızca ikinci kez, gelecek haftaki Kül Çarşambası ayinine, yani Lent'in başlangıcına liderlik etmeyecek. Ayini bir kardinalin yönetmesi bekleniyor.