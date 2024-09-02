Papa Francis, kariyerinin en uzun yolculuğuna çıkıyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 2013'te seçilmesinden bu yana çıkacağı en uzun yolculuğa hazırlanıyor. Dört Asya ülkesini kapsayacak ve 12 gün sürmesi planlanan seyahatte Papa, herhangi bir papanın çıktığı en uzun yurtdışı seyahatlerinden birini gerçekleştirecek. Bu tarihi Asya turu, Katolik Kilisesi'nin içinde gerçekleşen önemli bir değişimi de gözler önüne seriyor: Kilisenin Asya'ya yönelişi.

Papa Francis, kariyerinin en uzun yolculuğuna çıkıyor
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Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin 'ya yönelmesiyle şimdiye kadarki en uzun yurtdışı seyahatine çıkıyor.

Papa Francis, Güneydoğu Asya ve Güney Pasifik'teki dört ülkeyi kapsayan 12 günlük bir ziyaret turuna başlıyor.

87 yaşındaki Papa bu ziyaretler kapsamında Endonezya, Papua Yeni Gine, Timor Leste ve Singapur'a gidecek.

32 BİN 814 KİLOMETRELİK YOLCULUK

Bu tur, herhangi bir papanın çıktığı en uzun yurtdışı seyahatlerinden biri olacak ve Papa Francis'in 2013'de seçilmesinden bu yana kat ettiği en uzak coğrafi mesafeyi (32 bin 814 kilometre) işaret ediyor.

Bu tarihi ziyaret, Papa'nın dinlerarası diyalog ve çevrenin korunması gibi papalık döneminin temel konularını vurgulamasına olanak tanıyacak.

KİLİSENİN ASYA'YA YÖNELİŞİ

Gezi aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin içinde gerçekleşen önemli bir değişimi de gözler önüne seriyor: Kilisenin Asya'ya yönelişi.

Papa Francis, kendi döneminde 44 ayrı yurtdışı seyahatinde bulundu. Bu seyahatlerde Güney Kore, Japonya, Filipinler, Tayland, Myanmar ve Bangladeş gibi ülkeler de yer aldı.

Ayrıca Filipinler'den (Luis Antonio Tagle) ve Güney Kore'den (Lazarus You Heung-sik) kardinalleri kilisenin merkez yönetimindeki üst düzey pozisyonlara atadı.

AZINLIKLARIN SESİ YÜKSELİYOR

Katolik Kilisesi son zamanlarda Avrupamerkezci veya batılı bir kurum olmaktan çıkıyor. Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki kiliselerin giderek artan bir sese sahip olduğu bir kurum haline geliyor.

Vatikan yetkilisi ve Papa'nın yakın danışmanlarından Peder Antonio Spadaro, "Asya her zaman Francis'in öncelikleri arasındaydı" diye konuştu.

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