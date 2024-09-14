Papa Francis, kariyerinin en uzun yolculuğunu tamamladı: "ABD seçimlerinde "kötünün iyisi" seçilecek"

Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsayan 12 günlük Güneydoğu Asya turunu tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yaşananları eleştirdi.



İsrail'in Gazze'de okulları hedef almasını ve çocukların ölümünü korkunç olarak niteledi.



"Öldürülen çocukların bedenlerini görmek bir okulun bombalandığını işitmek, korkunç bir şey" dedi.



Bölgede olası ateşkes için de konuşan Papa, gerekli adımların atılmadığını öne sürdü.



"Bazen bunun bir savunma savaşı olduğu ya da olmadığı söyleniyor, ancak bu savaşın çok fazla olduğuna inanıyorum" diye konuşan Papa "Bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm ama barış yapmak için tarafların adım attıklarını düşünmüyorum." dedi.

"KÜRTAJ SUİKAST'E BENZİYOR"



Papa Francis, yaklaşan ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili de soruları yanıtladı.



Kamala Harris'in kürtajı savunmasını, Donald Trump'ın ise göçmen karşıtı politikalarını eleştirdi.

Papa, göçmenleri hoş karşılamamanın "büyük" bir günah olduğunu, kürtaj yaptırmanın ise "suikast"e benzediğini söyledi.

İki politikanın da yaşam hakkına karşı olduğunu belirten Papa, Kasım ayında oy kullanacak olan ABD Katoliklerinin "daha az kötüyü" seçmek zorunda kalacaklarını söyledi.

AÇILIŞA KATILAMAYACAK



Çin'i ve Kanarya adalarını ziyaret etmek istediğini söyleyen Papa, 2019'da çıkan yangında yanarak büyük hasar alan ve 8 Aralık'ta yeniden açılacak olan Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin açılışına ise katılmayacağını açıkladı.