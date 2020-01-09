Papa Francis kendisini öpmek isteyen rahibeye: Söz ver ısırmayacaksın

Papa Francis, kendisini öpmek isteyen rahibeden 'ısırmama' sözü aldı.

Francis'e olan ilgi gösterilerine bir yenisi daha eklendi. Papa haftalık ayin öncesi bir rahibenin öpücük isteği ile karşılaştı.

Papa rahibenin isteği üzerine rahibeye ''Bir öpücük veririm ama sakin kalacaksın ve ısırmayacaksın'' dedi.

Papa'ya rahibeden ısırılmayacağına dair söz aldıktan sonra onu yanağından öptü.

Papa Francis, geçtiğimiz günlerde bir kadının eline vurması ile gündeme gelmiş ve daha sonra olayla ilgili özür dilemişti.

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