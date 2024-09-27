Papa Francis: Kilise utanmalı ve af dilemeli

Papa, ziyareti kapsamında Kraliyet Sarayı'nda programa katıldı. Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Alexander de Croo'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Papa, Belçika'yı savaşların ardından komşularıyla barış içinde yaşayabilen bir ülke olarak örnek gösterdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Belçika 'ya Katolik Leuven Üniversitesi'nin kuruluşunun 600. yıl dönümü kutlamaları için üç günlük bir gezi düzenledi.

KİLİSEDE ÇOCUK İSTİSMARI SKANDALI



Papa, ülkede geçen sene basın tarafından ortaya çıkarılarak gündemi sarsan skandallara da atıfta bulundu.



"Kilise utanmalı ve af dilemeli." diyen Papa, bunların bir daha yaşanmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Katolik Kilisesinde çocukların yıllar boyunca din adamlarının cinsel istismarına maruz kaldığı ve 1945-1980 yıllarında evlilik dışı doğan çocukların Kilise tarafından evlatlık verildiği ortaya çıkarılmıştı.



Papa'nın ziyareti kapsamında bu olayların kurbanlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.