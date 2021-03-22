Papa Francis: Mafya corona virüsü zenginleşmek için kullanıyor

İtalya'da 'Mafya Kurbanlarını Anma Günü'nde' konuşma yapan Papa Francis, mafya örgütlerinin corona virüsü bir zenginleşme aracına dönüştürdüğünü söyledi.

ntv.com.tr 22.03.2021 - 13:07

Papa Francis: Mafya corona virüsü zenginleşmek için kullanıyor

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Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis İtalya'da Mafya Kurbanlarını Anma Günü'nde konuşma yaptı.

Papa, konuşmasında mafya örgütlerini zenginleşmek için corona virüs salgınından faydalanmakla suçladı.

Aralık ayında, küresel bir uyarı yayınlayan Interpol, hem fiziksel hem de çevrimiçi Covid-19 aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına karşı bir bilinç uyandırmıştı.

Mart ayında ise Güney Afrika yetkilileri, Interpol’ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte Covid-19 aşısına el koymuştu.

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