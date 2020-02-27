Papa Francis, Roma'daki ayin programını 'hafif bir rahatsızlık' nedeniyle erteledi

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek bir ayine katılması beklenen Papa Francis, hafif bir rahatsızlık geçirdiğini söylerek programını iptal etti. İtalya'da corona virüse bağlı 14 ölüm gerçekleşirken vaka sayısı ise gün geçtikçe artıyor.

ntv.com.tr 27.02.2020 - 19:01

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Papa Francis, Roma'da düzenlenecek etkinliği hafif bir rahatsızlık geçirdiği gerekçesiyle erteledi. 

Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa Francis'in hafif bir rahatsızlık geçirdiği ve bu sebebe bağlı olarak Roma’daki St. John Lateran Bazilikası’nda yapılan ayine katılmadığı duyuruldu.

83 yaşındaki Papa Francis'in, dün Kül Çarşambası ayininde sık sık öksürdüğü ve burnunu sildiği görüntüleri yer almıştı. 

İtalya'da şimdiye kadar 14 kişi corona virüse bağlı hayatını kaybederken vaka sayısı ise 500'ü aştı.

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