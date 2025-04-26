Papa Francis, son yolculuğuna uğurlanıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için bugün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenleniyor.

Merasim, bugün Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında başladı. Papa'nın tabutu, Aziz Petrus Bazilikası’ndan Aziz Petrus Meydanı'na getirildi. Tabutun meydana taşındığı sırada meydanda toplanan kalabalığın alkışladığı görüldü. Cenaze ayini, Kardinaller Koleji Dekanı olan İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re tarafından gerçekleştirildi.

Battista Re, sözlerine başlarken, "(Papa'nın) bu dünyadan ebediyete göçüşünün ardından son günlerde şahit olduğumuz sevgi ifadeleri, bize Papa Francis'in zihinlere ve yüreklere ne kadar dokunduğunu anlatıyor" diye konuştu. Kardinal, Papa Francis'in "halkın arasında, herkes açık bir yüreği olan bir papa" sözleriyle tarif etti.

TÜRKİYE'Yİ NUMAN KURTULMUŞ TEMSİL EDİYOR

Törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ederken, törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler de yer alıyor.