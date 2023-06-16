Papa Francis taburcu oldu

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden 9 gün sonra taburcu edildi.



7 Haziran'da hastaneye yatan 86 yaşındaki Papa, geçen hafta karın fıtığı ameliyatı olmuştu.

Papa Francis, hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktı, kapıda bekleyen kalabalığı selamlayarak otomobiline gitti.

Papa'nın ön koltuğa kendi başına oturduğu görüldü.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Francis'in iyileşme sürecinin normal seyrinde olduğu, kan testlerinin de beklendiği gibi çıktığı belirtildi.

Papa, geleneksel olarak temmuzda tatil yapıyor, bu dönemde sadece pazar ayinlerinde halkın karşısına çıkıyor.

Francis'in bu yıl da temmuz sonuna kadar programı yok.

2 Ağustos'ta Portekiz'e gitmesi beklenen Papa'nın, 31 Ağustos'ta da Moğolistan ziyareti var.