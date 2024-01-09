Papa Francis'den taşıyıcı anneliğe küresel çapta yasak çağrısı

Papa Francis, Pazartesi günü Vatikan'da yaptığı konuşmada taşıyıcı anneliğin evrensel olarak yasaklanması çağrısında bulunarak uygulamayı "acınacak durumda" olarak nitelendirdi.



Papa Francis Vatikan'da gerçekleştirdiği konuşmasında taşıyıcı anneliğin küresel çapta yasaklanması çağrısında bulundu.



Papa, "Annenin maddi ihtiyaçlarının istismarına dayalı olarak kadın ve çocuğun onurunu ciddi bir şekilde ihlal eden taşıyıcı annelik uygulamasını içler acısı buluyorum." dedi.



Papa konuşmasında çocuğun ailelere birer hediye olduğu ve ticari bir sözleşmenin parçası haline gelmemesi gerektiği vurgusunda bulundu.



Papa Francis, uluslararası toplumun "bu uygulamayı evrensel olarak yasaklamak" için çaba göstereceğini umduğunu söyledi.



Katolik Kilisesi uzun süredir taşıyıcı anneliğe karşı çıkıyor.



Taşıyıcı annelik İtalya'da ve diğer birçok ülkede yasa dışı. İngiltere gibi ülkelerde ise taşıyıcı annelik yasal ancak kanunlarla sınırlandırılıyor. ABD'de ise taşıyıcı annelik yasaları eyaletten eyalete farklılık gösteriyor.

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