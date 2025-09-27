Papa Francis’in ardından ilk: Kraliyet çifti Vatikan yolunda

Buckingham Sarayı, Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın önümüzdeki ay Vatikan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Kraliyet çifti, ilk kez Papa Leo XIV ile bir araya gelecek. Ziyaret, ekim ayının son günlerinde yapılacak.

PAPA FRANCIS'TEN SONRA İLK ZİYARET

Ziyaret, Nisan ayında hayatını kaybeden Papa Francis’in ardından Vatikan’a yapılacak ilk resmi temas olacak.

Charles ve Camilla, Francis’i ölümünden kısa süre önce özel bir görüşmede ziyaret ederek, onu gören son liderlerinden olmuştu. Çevre konularındaki ortak hassasiyetleriyle bilinen Charles ve Francis, daha önce de birkaç kez buluşmuştu.

SAĞLIK ENDİŞELERİ VE ERTELENEN PROGRAM

Aslında çiftin Nisan ayında resmi ziyaret planı vardı. Ancak Papa Francis’in kötüleşen sağlığı nedeniyle bu program iptal edilmişti.

Ayrıca Kral Charles da geçen yıl açıkladığı kanser tedavisi sürecinde Mart ayında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı.

YENİ PAPA'NIN ÖNEMİ

Papa Francis’in 12 yıllık görevinin ardından Nisan’da hayatını kaybetmesiyle mayıs ayında yapılan kardinaller toplantısında Leo XIV seçildi.

70 yaşındaki Leo, ABD’den seçilen ilk papa olma özelliğini taşıyor. Daha önce Peru’da uzun yıllar misyonerlik yapan Leo, Katolik dünyasında güçlü sosyal adalet vurgusuyla tanınıyor.