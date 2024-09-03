Papa Francis’in Asya turu Endonezya’nın en büyük camisinde başlıyor

Papa Francis’in bugünden itibaren başlayan Asya turu, dinler arası diyaloğu geliştirmeyi amaçlıyor.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki İstiqlal Camii’nde gerçekleşecek toplantıda İslam, Budizm, Konfüçyüsçülük, Hinduizm, Katoliklik ve Protestanlık temsilcileri hazır bulunacak.

280 milyonluk nüfusunun yüzde 87’si Müslüman olan Endonezya’da, Hristiyanlık Filipinler ve Çin’den sonra Asya’nın en büyük üçüncü topluluğunu oluşturuyor.

Papa’nın ziyareti, dinler arası diyaloğun geliştirilmesi ve toplumsal düzeyde olumlu değişimlerin teşvik edilmesi açısından önemli görülüyor.





TARİHİ ASYA TURU

Dört Asya ülkesini kapsayacak ve 12 gün sürmesi planlanan seyahatte Papa, herhangi bir papanın çıktığı en uzun yurtdışı seyahatlerinden birini gerçekleştirecek.

Bu tarihi Asya turu, Katolik Kilisesi'nin içinde gerçekleşen önemli bir değişimi de gözler önüne seriyor: Kilisenin Asya'ya yönelişi.

AZINLIKLARIN SESİ YÜKSELİYOR



Katolik Kilisesi son zamanlarda Avrupamerkezci veya batılı bir kurum olmaktan çıkıyor. Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki kiliselerin giderek artan bir sese sahip olduğu bir kurum haline geliyor.



Vatikan yetkilisi ve Papa'nın yakın danışmanlarından Peder Antonio Spadaro, "Asya her zaman Francis'in öncelikleri arasındaydı" diye konuştu.