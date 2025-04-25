Papa Francis’in cenazesine Türkiye’den katılacak isim belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Francis'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Kurtulmuş, 26 Nisan Cumartesi günü Vatikan'da düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek.



CENAZEYE KİMLER KATILACAK?



Papa Francis’in cenaze törenine aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun katılması bekleniyor.



Papa'nın cenaze törenine katılımı öngörülen liderler arasında; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya Kralı 6'ncı Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.

MİLEİ, İLK SIRADA OLACAK

Vatikan Sözcüsü Bruni'nin verdiği bilgiye göre, Papa Francis'in Arjantinli olması sebebiyle yabancı konuklar arasında ilk sırada Arjantin Devlet Başkanı Milei, onun yanında da Vatikan'ın komşusu İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yer alacak. Bu iki liderin ardından diğer liderler, Fransız alfabesine göre sıralanacak.