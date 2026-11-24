Papa Francis'in gizli günlüğü yayınlandı. "Şeytanı üç kez gördüm"
24.11.2026 12:27
Son Güncelleme: 24.11.2026 12:28
Katolik Kilisesi'nin 266'ncı papası ve Vatikan Devlet Başkanı olarak görev yapan Papa Francis, 13 Mart 2013'te başladığı görevini 21 Nisan 2025'teki vefatına kadar sürdürdü.
Hayatını kaybeden Papa Francis'in kişisel günlüğünden derlenen yeni kitap, eski papanın şeytanla üç kez karşılaştığını ve cehennemin kapılarını gördüğünü yazdığı notları gün yüzüne çıkardı.
Hayatını kaybeden Papa Francis 'in 1992-2024 yılları arasında tuttuğu kişisel günlüğünden derlenen ve bugün yayınlanan yeni kitapta, eski papanın şeytanı üç kez gördüğünü ve bir gece de "cehennemin kapılarına" tanık olduğunu yazdığı ortaya çıktı.
Arjantinli Kardinal Victor Manuel Fernandez'in hazırladığı "Papa Francis'in Özel Günlüğü" adlı kitapta, asıl adı Jorge Bergoglio olan Francis'in korkularına, pişmanlıklarına ve öz eleştirilerine dair notlar yer alıyor.
Vatikan İnanç Doktrini Cemaati Başkanı Kardinal Fernandez, siyah plastik kaplı bu günlükteki düşüncelerin dünyaya duyurulmasını bizzat Francis'in istediğini açıkladı.
Francis'in geçen yılki vefatının ardından günlüğün bir depoda unutulmasından endişe ettiğini halefi Papa 14. Leo'ya ileten Fernandez, bölümlerin yayınlanması için onay aldığını belirterek "Kalbindeki ruhani kaygılar çok açık ve bize iyi gelebilir." dedi.
Albin Michel yayınevi tarafından Fransızca basılan ve AFP'nin incelediği kitabın ön kopyasına göre Francis, 24 Ocak 2021 tarihli notunda "İblisin küstahça kol gezdiğini, kurnazca süzüldüğünü keşfettim." ifadelerini kullandı.
ÜÇ KEZ "ŞEYTANLA KARŞILAŞTIĞINI" YAZDI
Günlüğünde şeytanın fiziksel olarak karşısına çıktığından emin olduğu üç ayrı olay hatırladığını aktaran Francis, bu karşılaşmaların ikisinin Buenos Aires Başpiskoposu olduğu dönemde, birinin ise Şili ziyaretinin ardından Roma'da yaşandığını kaydetti.
İlk karşılaşmanın yaklaşık 15 yıl önce eve dönerken gerçekleştiğini belirten Francis, "Onu arabanın camından gördüm. Tehditkar ve aynı zamanda baştan çıkarıcı gözlerini unutmayacağım." satırlarını kaleme aldı.
İkinci karşılaşmanın bir Karmelit şapelindeki ayin sırasında yaşandığını aktaran Francis, "Bana alevli gözlerle baktı. Öncekinden daha yoğun olan o bakışı unutmayacağım. Ateş parıltıları gibiydiler." diye yazdı.
Üçüncü olayın Roma'daki bir toplantı sırasında meydana geldiğini belirten Francis, "Onu gördüm ve her şeye hakim, muzaffer sesini duydum. Sesinin o güçlü hırıltısını unutamıyorum." ifadelerini kullanırken, Rabbin kendisine bu karşılaşmalardan kurtulma şansı verdiğini ekledi.
Francis, 7 Haziran 2018 tarihli notunda ise bir önceki gece uyumaya hazırlanırken "cehennemin kapılarını gördüğünü" anlattı.
Gördüğü manzarayı "Tüm gücüyle pagan baştan çıkarması" sözleriyle tanımlayan Francis, "Biraz izledim ve bu beni dehşete düşürdü. Silah olarak tespihi elime aldım. Cehennemin kapılarına yaklaşmak tehlikelidir çünkü alevler fışkırıp yakabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Francis, 7 Haziran 2018 tarihli notunda ise bir önceki gece uyumaya hazırlanırken "cehennemin kapılarını gördüğünü" anlattı.
GÜNLÜĞÜNDE ÖZ ELEŞTİRİLERE DE YER VERDİ
Katolik Kilisesi yönetim organı Curia içinde zaman zaman otoriter olmakla eleştirilen Francis, günlük boyunca kibir, kıskançlık ve küçümseme duyguları nedeniyle kendini sert biçimde eleştiriyor.
Sokakta kendisine seslenen sarhoş bir adamı huzur içinde yürümek istediği için görmezden gelmesinden pişmanlık duyan Francis, 30 Aralık 2022 tarihli notunda kendini "Kendine yalan söyleyen kibirli, kendine yeten, alaycı Jorge" olarak tanımladı.
5 Ocak 1997 tarihli kaydında "Geriye dönüp baktığımda hayatımda verdiğim tüm zararları fark ettim. Rabbin merhametine ne kadar ihtiyacım var." diye yazan Francis, 15 Ocak 2017'de ise son üç dört gündür çok öfkeli ve üzgün olduğunu itiraf etti.
Ölümünden yaklaşık otuz yıl önce, 1996'da 60 yaşındayken kalan kısa vaktinde iyilik yapmak istediğini belirten Francis, "Ne kadar çok zaman boşa harcandı, ne kadar çok zarar verildi." ifadelerini kullandı.
2001 yılında 65 yaşın kendisine sonu düşündürdüğünü ve geri sayıma başladığını yazan Francis'in kaygıları 2013'te papa seçildikten sonra da devam etti.
Francis, 9 Nisan 2016 tarihli notunda "Şeytanın farklı biçimlerdeki saldırıları arttı. Bu zamanın daraldığının ve onun kaybetmek istemediğinin bir işareti mi?" sorusunu yöneltti.
2013'teki papa seçilmesinden önce yazılmış 86 sayfa ile sonrasında kaleme alınmış 55 sayfadan oluşan günlüğün en kısa kayıtlarından biri olan 21 Temmuz 2013 tarihli notta ise sadece "13 Mart'ta beni papa seçtiler" cümlesi yer aldı.
Günlüğünde şeytanın fiziksel olarak karşısına çıktığından emin olduğu üç ayrı olay hatırladığını aktaran Francis, bu karşılaşmaların ikisinin Buenos Aires Başpiskoposu olduğu dönemde, birinin ise Şili ziyaretinin ardından Roma'da yaşandığını kaydetti.
PAPA FRANCİS KİMDİR?
Katolik Kilisesi'nin 266'ncı papası ve Vatikan Devlet Başkanı olarak görev yapan Papa Francis, 13 Mart 2013'te başladığı görevini 21 Nisan 2025'teki vefatına kadar sürdürdü.
Doğum adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, Katolik tarihinde Cizvit tarikatından gelen, Latin Amerika ve Güney Yarımküre'den seçilen ilk papa oldu.
17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğan Francis, İtalya'nın Piyemonte bölgesinden göç eden işçi sınıfı bir ailenin çocuğuydu.
Din adamı olmadan önce kimya teknikerliği eğitimi alan Francis, 1958'de İsa Cemiyeti olarak da bilinen Cizvit tarikatına katılarak felsefe ve ilahiyat eğitimi gördü.
1969'da rahip olarak atanan Francis, 1973-1979 yılları arasında Arjantin Cizvit Başrahibi görevini yürüttü.
1998'de Buenos Aires Başpiskoposu olan Francis, 2001'de Papa II. Jean Paul tarafından kardinal ilan edildi.
Papa 16. Benedictus'un istifasının ardından 13 Mart 2013'te papa seçilen Francis, yoksullara adanmışlığıyla bilinen Assisili Francesco'ya atıfla Franciscus (Francis) adını aldı.