Hayatını kaybeden Papa Francis 'in 1992-2024 yılları arasında tuttuğu kişisel günlüğünden derlenen ve bugün yayınlanan yeni kitapta, eski papanın şeytanı üç kez gördüğünü ve bir gece de "cehennemin kapılarına" tanık olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Arjantinli Kardinal Victor Manuel Fernandez'in hazırladığı "Papa Francis 'in Özel Günlüğü" adlı kitapta, asıl adı Jorge Bergoglio olan Francis'in korkularına, pişmanlıklarına ve öz eleştirilerine dair notlar yer alıyor.

Vatikan İnanç Doktrini Cemaati Başkanı Kardinal Fernandez, siyah plastik kaplı bu günlükteki düşüncelerin dünyaya duyurulmasını bizzat Francis'in istediğini açıkladı.

Francis'in geçen yılki vefatının ardından günlüğün bir depoda unutulmasından endişe ettiğini halefi Papa 14. Leo'ya ileten Fernandez, bölümlerin yayınlanması için onay aldığını belirterek "Kalbindeki ruhani kaygılar çok açık ve bize iyi gelebilir." dedi.

Albin Michel yayınevi tarafından Fransızca basılan ve AFP'nin incelediği kitabın ön kopyasına göre Francis, 24 Ocak 2021 tarihli notunda "İblisin küstahça kol gezdiğini, kurnazca süzüldüğünü keşfettim." ifadelerini kullandı.

ÜÇ KEZ "ŞEYTANLA KARŞILAŞTIĞINI" YAZDI

Günlüğünde şeytanın fiziksel olarak karşısına çıktığından emin olduğu üç ayrı olay hatırladığını aktaran Francis, bu karşılaşmaların ikisinin Buenos Aires Başpiskoposu olduğu dönemde, birinin ise Şili ziyaretinin ardından Roma 'da yaşandığını kaydetti.

İlk karşılaşmanın yaklaşık 15 yıl önce eve dönerken gerçekleştiğini belirten Francis, "Onu arabanın camından gördüm. Tehditkar ve aynı zamanda baştan çıkarıcı gözlerini unutmayacağım." satırlarını kaleme aldı.

İkinci karşılaşmanın bir Karmelit şapelindeki ayin sırasında yaşandığını aktaran Francis, "Bana alevli gözlerle baktı. Öncekinden daha yoğun olan o bakışı unutmayacağım. Ateş parıltıları gibiydiler." diye yazdı.

Üçüncü olayın Roma'daki bir toplantı sırasında meydana geldiğini belirten Francis, "Onu gördüm ve her şeye hakim, muzaffer sesini duydum. Sesinin o güçlü hırıltısını unutamıyorum." ifadelerini kullanırken, Rabbin kendisine bu karşılaşmalardan kurtulma şansı verdiğini ekledi.

Francis, 7 Haziran 2018 tarihli notunda ise bir önceki gece uyumaya hazırlanırken "cehennemin kapılarını gördüğünü" anlattı.

Gördüğü manzarayı "Tüm gücüyle pagan baştan çıkarması" sözleriyle tanımlayan Francis, "Biraz izledim ve bu beni dehşete düşürdü. Silah olarak tespihi elime aldım. Cehennemin kapılarına yaklaşmak tehlikelidir çünkü alevler fışkırıp yakabilir." değerlendirmesinde bulundu.