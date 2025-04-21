Papa Francis'in ölümüne dünyadan ilk tepkiler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.



12 yıldır papalık görevini yürüten Latin Amerikalı lider, imza attığı ilklerle dünya tarihine kazındı.



Papa Francis'in ölümüne dünyadan ve Avrupa'dan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle...



FRANSA: SAVUNMASIZ VE KIRILGANLARIN YANINDAYDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in papalığı boyunca her zaman en savunmasız ve en kırılgan olanların yanında yer aldığını ve bunu büyük bir alçakgönüllülükle yaptığını belirtti.



Macron gazetecilere verdiği demeçte, “Bu savaş ve vahşet zamanında, ötekine, en kırılgan olana karşı bir duygusu vardı” dedi.

ALMANYA: ONA ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK REHBERLİK ETTİ

Almanya'nın müstakbel başbakanı Friedrich Merz, yaptığı açıklamada Papa Francis'in toplumun en zayıf üyelerine yorulmak bilmeden gösterdiği bağlılıkla hatırlanacağını söyledi.



Merz, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, “Ona alçakgönüllülük ve Tanrı'nın merhametine olan inanç rehberlik etti” ifadelerini kullandı.



HOLLANDA: HER YÖNÜYLE BİR HALK ADAMIYDI

Hollanda Başbakanı Dick Schoof ise Papa Francis'in her yönüyle bir halk adamı olduğunu söyledi.



Schoof, “Katolik toplumu, günümüzün sorunlarını fark eden ve bunlara dikkat çeken bir lidere veda ediyor. Papa Francis, ağırbaşlı yaşam tarzı, hizmet ve merhametiyle Katolik olan ve olmayan pek çok kişi için bir rol modeldi. Kendisini büyük bir saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD: KALBİM MİLYONLARCA HRİSTİYANLA BİRLİKTE ATIYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa ile görüşen son üst düzey devlet yetkilisi olmuştu.



Vance, ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Papa'nın ölüm haberini şimdi aldım. Kalbim tüm dünyada onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor. Dün Papa'yı gördüğüm için mutluydum, her ne kadar çok hasta olduğu belli olsa da." ifadelerini kullandı.