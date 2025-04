Papa Francis’in ölümünün ardından, “Papa Kehaneti” kitabına ilgi yeniden canlandı: Kıyamet 2027’de mi?

“Papa Kehaneti” (The Prophecy of the Popes) kitabı, İrlandalı piskopos Saint Malachy’ye atfediliyor ve ilk kez 1590 yılında keşiş Arnold Wion tarafından keşfedildiği belirtiliyor ve günümüzde bu el yazmasının Vatikan’ın Gizli Arşivleri’nde muhafaza edildiğine inanılıyor.

"DÜNYANIN SONU" HESAPLAMASI

Kitapta yer alan 112 Latince ifade, Celestine II'den başlayarak her birinin Katolik kilisesinin farklı papalarının dönemlerine karşılık geldiğine inanılıyor. Bu ifadelerden biri, Papa Sixtus V için “Bir işaretin ortasındaki eksen” şeklinde geçiyor. Bazı akademisyenler, bu ifadenin onun görev süresinin ilk papanın döneminden 442 yıl sonra başlamasına atıf yaptığı görüşünde. Buna göre, dünyanın sonunun da bu tarihten 442 yıl sonra —yani 2027 yılında— geleceği ileri sürülüyor.



Ancak tüm bu iddialara rağmen, modern araştırmacılar metnin orijinal olmadığı konusunda hemfikir. Çoğu uzmana göre, metin büyük olasılıkla siyasi çıkarlar doğrultusunda üretilmiş şifreli bir sahte belge niteliğinde.

Steve Berry’nin 2005 tarihli The Third Secret (Üçüncü Sır) ve James Rollins’in 2009’da yayımlanan The Doomsday Key (Kıyamet Anahtarı) adlı romanlarında da bu kitaba göndermeler yapıldı.



Uzmanlar, bu tür kehanetlerin kelimesi kelimesine ciddiye alınmaması gerektiğini ve Kıyamet Günü’nün zamanı konusunda kesin bilgi sahibi olunamayacağını vurguluyor.