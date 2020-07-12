Papa Francis'ten Ayasofya açıklaması

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararına Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Dünya Kiliseler Birliği'nden tepki geldi.

Papa, Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi kararının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

''DERİN ACI DUYUYORUM''

Pazar ayininde konuşan Papa; "Düşüncelerim İstanbul'la. Aziz Sofya'yı düşünüyorum ve derin acı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

350 kilisenin üye olduğu Dünya Kiliseler Konseyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.



Cenevre merkezli Dünya Kiliseler Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Mektupta ayrıca Ayasofya kararının dışlayıcı ve bölünmelere yol açabilecek bir adım olduğu belirtildi.

