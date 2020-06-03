Papa Francis'ten George Floyd açıklaması

DHA 03.06.2020 - 12:18 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 12:24
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı.
''ABD KENDİNİ YENİLGİYE UĞRATMIŞTIR''
Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen Papa, ''ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını'' ifade etti.
Papa, Vatikan'daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd’un ölümünün ''trajik'' olduğunu belirtti.
Papa Francis, kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini dile getirerek, "ABD kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.
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