Papa, İsrail'i bu kez anmadı

GAZZE'DE YAŞANANLAR İÇİN "KATLİAM" DEMİŞTİ



İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen Lateran Anlaşması'nın 95. yıl dönümü vesilesiyle 13 Şubat’ta düzenlenen etkinliğin çıkışında, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İsrail'in saldırılarında çok fazla insanın öldüğünü belirterek, İsrail'den Gazze'ye saldırılarını durdurmasını isteyen genel bir kanı olduğunu söylemişti.



Kardinal Parolin, ayrıca İsrail'in saldırıları neticesinde Gazze'de 30 bin kişinin ölmesinin "orantılı" bir tepki olmadığını belirterek, "İnanıyorum ki hepimiz olup bitenlere, bu katliama kızgınız ama ilerlemek için cesarete sahip olmalıyız ve umudumuzu kaybetmemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.



Kardinal Parolin'in bu çıkışına, İsrail'in Vatikan Büyükelçiliği 14 Şubat'ta yazılı bir açıklamayla sert yanıt vermişti.



Büyükelçiliğin İtalyanca açıklamasında, Kardinal Parolin'in sözleri için "acınası" anlamına da gelen bir kelime kullanması dikkati çekmişti.



Vatikan ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimin tırmanması nedeniyle İsrail'in Vatikan Büyükelçiliği, 15 Şubat'ta hemen bir başka açıklamayla geri adım atarak düzeltme yoluna gitmişti.



Büyükelçilik, ilk açıklamalarında geçen "acınası" kelimesi yerine aslında "üzücü" kelimesinin kullanmak istediklerini belirtmiş ve açıklamanın İngilizce hazırlanan orijinal metninin, İtalyancaya çevirisi sırasında bu durumun ortaya çıktığını savunmuştu.



Ukrayna ve Orta Doğu için daha önce pek çok kez barış çağrısında bulunan Papa, İsrail-Filistin meselesinde verdiği mesajlar nedeniyle zaman zaman bazı Yahudi gruplarının tepkisini çekmişti.