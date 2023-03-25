Papa, Katolik Kilisesi'nde cinsel istismarla mücadele yasasının kapsamını genişletti

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa Franciscus, "Motu Proprio" adıyla anılan kanun hükmünde bir Papalık Nizamnamesi çıkararak, 2019'da getirilen Katolik Kilisesi bünyesindeki istismar hadiseleri ve bunların örtbas edilmesiyle ilgili kilise normlarını güncelledi.



Yapılan güncellemeyle yasa, cinsel istismar hadiselerini örtbas etme konusunda Katolik Kilisesi'nde dini vazifesi olmayan ancak Vatikan tarafından tanınan sıradan uluslararası inanç liderlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.



Ayrıca "cinsel istismar mağdurları" kapsamına yetişkin olmayanların yanı sıra savunmasız yetişkinler de dahil edildi.



Yeni yasayla, taciz iddiasını bildiren kişilerin yanı sıra tanıklıklarını aktaranlar da koruma kapsamına alınırken, 2019'da getirilen diğer düzenlemeler de yeniden onaylandı.

30 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR



30 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme, Mayıs 2019'da getirilen önceki düzenlemenin yerini alacak.



Vatikan'a yakın basın yayın organları, bu son Papalık Nizamnamesi'nin, Katolik Kilisesi'nin istismar suçlarıyla mücadeleyi sürdürme arzusunu ortaya koyduğunu yazdı.



Cinsel istismar olayları ve bunları örtbas girişimleri, Katolik Kilisesi'nin dünya genelinde en çok eleştirildiği konuların başında geliyor.

