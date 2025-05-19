Papa Leo, ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’yla görüştü

Katoliklerin ilk ABD’li ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, resmen makama gelmesinden bir gün sonra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede Vance’in eşi Usha Vance ve Rubio’nun eşi Jeanette Christina Dousdebes Rubio da yer almıştı.

Vatikan, Şikago doğumlu Papa’nın Vance ve Rubio ile görüşmesinin fotoğraflarını paylaştı. Vance, ardından Vatikan'ın Dışişleri Sekreterliği bünyesinde Devletlerle İlişkilerden Sorumlu Sekreter olarak görev yapan Paul Richard Gallagher ile bir araya geldi.



Vatikan’dan Gallagher ile yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede “iyi ikili ilişkiler konusunda duyulan memnuniyet” ile “Kilise ve Devlet arasındaki işbirliğinin” ele alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre, görüşmede “din yaşamı ve din özgürlüğüyle özel bir alakası olan bazı meseleler” de ele alındı.



Açıklamada, bazı mevcut uluslararası meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, çatışma alanlarında insani hukuk ve uluslararası hukuka saygı ile taraflar arasında istişare edilmiş bir çözüme çağrı yapıldığı ifade edildi.

PAPA, TRUMP'IN GÖÇ POLİTİKALARINI ELEŞTİRMİŞTİ



Vance ve Rubio, dün 14’üncü Leo’nun resmen göreve gelişi dolayısıyla yapılan törene katılan 200 bin kişinin arasında yer almıştı. Leo, Papa olmadan önce X sosyal medya platformundaki hesabından Başkan Donald Trump ve yönetiminin göç politikaları konusundaki eleştirileri yeniden paylaşmıştı.



Vance ise dün yaptığı açıklamada ABD’nin Papa 14’üncü Leo’dan “çok gurur duyduğunu” belirtmişti. Vance, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ile görüşmesinde, “Bu çok önemli işe başlarken dualarımız kesinlikle onunla” diye konuşmuştu.



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, daha önce Papa 14'üncü Leo’nun selefi Papa Francis ile de bir araya gelmiş, Francis bir gün sonra hayatını kaybetmişti.