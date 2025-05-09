Papa Leo’dan ilk ayin: “Bu dünyanın karanlık gecelerine ışık getirmeyi umuyorum”

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, dün yapılan seçimin ardından bugün Sistine Şapeli’nde ilk ayinini gerçekleştirdi.



Sözlerine İngilizce olarak başlayan yeni Papa, Türkiye saatiyle 12.00 sıralarında başlayan ayinde yaptığı konuşmada, tüm Katolik Kilisesi için “sadık bir yönetici” olmayı ve Papa olarak seçilmesinin Kilise’nin “bu dünyanın karanlık gecelerine” ışık getirmesini umduğunu söyledi.



Papa Leo, Katolik Kilisesi’nin kendisini “binalarının ihtişamı üzerinden değil, mensuplarının kutsallığı üzerinden tanımlaması gerektiğine” işaret etti.



AYİN, MEYDANDA CANLI YAYINLANMADI



The Guardian’ın aktardığına göre, kardinallerin Katoliklerin yeni ruhani liderini seçmek için bir araya geldiği Sistine Şapeli’nin de bulunduğu Aziz Petrus Meydanı’nda turist grupları olsa da Kilise ayini buradaki ekranlardan canlı olarak yayınlamayı tercih etmedi, bu sebeple şapelin dışında büyük kalabalıklar toplanmadı.



Yeni Papa 14’üncü Leo, dün seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmasında barış vurgusu yapmıştı. Konuşmasında Papa Francis’i de anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtmişti. Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söylemişti.

