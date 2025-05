Papa Leo’yu nasıl Kayserili yaptılar?

Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo hakkında yerel basın ve sosyal medyada köklerinin Kayseri’ye dayandığına dair iddialar ortaya atıldı. Papa Leo’nun büyük dedesi olduğu söylenen Setrak Parsehyan’ın 1915’li yıllarda Kayseri’nin Develi ilçesinden Güney Amerika ülkesi Arjantin’e göç ettiği ileri sürüldü.



Bu haber Develi sakinlerini de şaşırtırken, ABD basınına yansıyan haberler ilk ABD’li papa olan 14’üncü Leo’nun köklerinin New Orleans’taki siyah Kreol halkına dayandığını ortaya koydu.



ANNE TARAFINDAN BÜYÜKANNESİ VE DEDESİ SİYAHTI



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Papa 14’üncü Leo’nun anne tarafından büyükannesi ve büyükbabası, çeşitli tarihi kayıtlarda “siyah” ya da “mulatto” yani “melez” olarak geçiyordu.

İki isim, New Orleans’ın Seventh Ward bölgesinde yaşıyordu. Söz konusu bölge ise geleneksel olarak Katoliklerin ağırlıkta olduğu bir yerdi ve Afrika, Karayipler ve Avrupa’dan göç geçmişi bulunan insanların “bir potada eridiği” bir bölge olarak biliniyordu.



Joseph Martinez ve Louise Baquié, 20’nci yüzyılın başlarında Şikago’ya taşındı ve burada aynı zamanda Papa’nın annesi olacak kızları Mildred Martinez’i dünyaya getirdi.



Habere göre, Papa 14’üncü Leo, sadece ilk ABD doğumlu Papa olarak kayıtlara geçmekle kalmadı, aynı zamanda ABD toplumunun karmaşık ve zengin dokusunu oluşturan pek çok hattı gözler önüne seren bir aileden gelmesiyle de öne çıktı.



“UMARIM BU, SİYAH KATOLİKLERİN TARİHİNE IŞIK TUTAR”



New Orleanslı soybilimci Jari C. Honora, Papa’nın atalarının nereden geldiğini ortaya koyarken, The New York Times’a konuşan ağabeyi John Prevost da Honora’nın anlatımlarını doğruladı.



Honora, kısa mesajla yaptığı açıklamasında, Papa’nın atalarının Amerikalıların nasıl iç içe geçmiş olduğunu bir kez daha hatırlattığına işaret ederek, “Umarım bu, hem özgür hem köleleştirilmiş tüm siyah Katoliklerin uzun tarihine ışık tutar” dedi, Papa 14’üncü Leo’nun ailesinin de buna dahil olduğunu anlattı.



“BU, HİÇBİR ZAMAN MESELE OLMADI”



Papa 14’üncü Leo’nun Kreol geçmişine kamuoyu önünde hiç atıfta bulunup bulunmadığı ise netlik kazanmadı.

Erkek kardeşi ailenin kendilerini siyah olarak tanımlamadığını anlatırken, Tarihi New Orleans Koleksiyonu isimli müzede çalışan Honora Papa’nın Güney ile olan bağlantısını ortaya koydu. Papa’yı New Orleans’a bağlayan kanıtlar arasında anneannesi ve dedesinin 1887 yılına ait nikah cüzdanları ve Martinez ailesinin Şikago’daki aile mezarlığının bir fotoğrafı da vardı.



Honora’nın araştırmasına göre, dede Martinez, 1900 yılında yapılan nüfus sayımında “siyah” olarak kayıtlara işlenmiş, doğum yeri “Hayti (Haiti) olarak, mesleği ise “sigara imalatçısı” olarak ifade edilmişti. Honora, Martinez çiftinin siyah olduğu konusunda hiçbir şüphe olmadığını belirtti.



Papa’nın kardeşi John Prevost, baba tarafından büyükanne ve dedelerinin ise Fransa’dan geldiğini anlattı. Buna göre, babaları ABD’de doğmuştu. Papa ve kardeşi Kreol kökenleri hakkında ise hiç konuşmamıştı. John Prevost, “Bu hiçbir zaman mesele olmadı” dedi.



PAPA HAKKINDA DEVELİ İDDİASI



İHA’nın haberine göre, Katolik Kilisesi’nin yeni lideri olarak seçilen Papa 14’üncü Leo’nun büyük dedesi Setrak Parsehyan’ın 1915’li yıllarda Kayseri’nin Develi ilçesinden Arjantin’e göç ettiği iddia edilmişti.



14’üncü Leo’nun aile geçmişiyle Kayserili olduğu iddia edilirken, bu haber Develileri şaşırtmıştı. Develi ilçesinde eski Ermeni evlerinin bulunduğu Reşadiye Mahallesi Muhtarı Yusuf Çelik, "Bizde Papa’nın Develili olduğunu sosyal medyadan öğrendik ve şaşırdık. Katolik Kilisesinin ruhani lideri 14’üncü Leo’nun dedelerinin bu mahallede yaşadığı söyleniyor. Bizde 'hayırlısı olsun' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan, bu iddialar resmi olarak doğrulanmış değil.